Двухуровневую квартиру продают в Барнауле за 39,8 млн рублей. Она располагается по адресу пр-т Сибирский, 36в.

Стало известно, сколько стоит и как выглядит самая дорогая квартира в Барнауле.

Общая площадь самой дорогой квартиры 215,3 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 185 тыс. рублей.

Двухуровневая квартира с террасой располагается на 14-15 этаже в строящемся жилом комплексе премиум класса Opera Residence.

Opera Residence — новый жилой комплекс клубного формата в тихом центре Барнаула. Это пример комплексного развития территории — полноценный мини-город с развитой инфраструктурой и привилегированным сервисом.

Будущие жильцы комплекса будут одновременно проживать в центре города и в окружении собственного зеленого парка. Парк спроектирован с учетом потребностей каждого жителя жилого комплекса. Доминирующая часть двора — это зеленый оазис из крупномерных деревьев и кустарников.

Стало известно, сколько стоит и как выглядит самая дорогая квартира в Барнауле. «Авито»

Opera Residence спроектирован для комфортной жизни. Непосредственно в самом жилом комплексе планируется открытие продуктового минимаркета, предприятий общественного питания и бьюти-сферы, аптеки.

Резиденты Opera Residence могут не задумываться о личной безопасности и сохранности имущества жилого комплекса. На всей территории планируется установка систем наружного и внутреннего видеонаблюдения, а также системы контроля доступа.

Для комфортного сосуществования в Opera Residence предусмотрен удобный двухуровневый паркинг. Часть парковочных мест предусматривает возможность зарядки электромобилей.

Отмечается, что квартиру сдадут в сентябре 2026 года.

Ранее сообщалось, что квартиру с нестандартной планировкой продают в Барнауле за 22 млн рублей.

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