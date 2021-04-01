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Недвижимость

Старейший офисник Барнаула купила малоизвестная фирма за хорошую цену

Барнаульская фирма «Приоритет» купила на аукционе одно из первых офисных зданий краевого центра, принадлежавшее обанкротившейся компании «Алтайстрой». Здание, расположенное в растущем квартале Барнаула, приобретено на первых же торгах — покупатель заплатил за него в 1,5 раза дороже, чем было установлено на старте.

Офисное здание в Барнауле на пр. Комсомольском, 120.
Офисное здание в Барнауле на пр. Комсомольском, 120.
Altapress.ru

Продали на открытом аукционе

Пятиэтажное здание площадью 3,7 тыс. кв. метров, расположенное на пр. Комсомольском, 120 (за ним — ЖК «Две эпохи»), принадлежало компании «Алтайстрой», когда-то занимавшейся строительством, а в последние годы жившее сдачей в аренду офисов.

Компания «Алтайстрой» признана банкротом в начале 2020 года, 4 февраля 2021-го принадлежавший ей офисник выставили на открытый аукцион вместе с участком. Начальная цена — 58 млн рублей.

Продали здание за 87 млн. На торгах было пять участников, договор купли-продажи заключен с фирмой «Приоритет». Конкурсный управляющий «Алтайстроя» Алена Хриптукова сообщила в федреестре сведений о банкротстве, что договор от покупателя к ней поступил 29 марта.

Офисное здание в Барнауле на пр. Комсомольском, 120.
Офисное здание в Барнауле на пр. Комсомольском, 120.
Altapress.ru

Что известно по покупателе

О фирме «Приоритет» известно мало, Согласно данным ЕГРЮЛ, она зарегистрирована лишь в ноябре 2019 года и ничем особым себя не проявила.

Основной вид ее деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества, уставный капитал 10 тыс. рублей, в ней числится всего один сотрудник — очевидно, это директор Вячеслав Панин, он же — ее учредитель.

Согласно данным портала налоговой службы «Прозрачный бизнес», в 2020 году фирма получила выручку в 22,4 млн рублей.

Офис на Короленко, 102
Офис на Короленко, 102
Авито

У Панина есть еще одна фирма, где он тоже и учредитель, и директор: «Горная охота». Она зарегистрирована в 2016-м. Ее основной вид деятельности — охота, отстрел диких животных и предоставление услуг в этих областях. Фирма убыточная — о том, чтобы она получила прибыль, соразмерную с ценой покупки здания, речи нет.

Официальный юридический адрес обеих фирм Панина — ул. Короленко, 104 (здание «Алтайской правды»), отличаются только номера офисов. Можно лишь предположить, что здание на Комсомольском приобретено в интересах (и на деньги) бизнесмена, не пожелавшего светиться.

ул. Короленко, 104
ул. Короленко, 104
avatars.mds.yandex.net

История здания

«Алтайстрой» получил здание во время приватизации. Сдавать площади компания, занимавшаяся строительством, начала еще в самом начале 1990-х годов, а в 2000-х годах это вид деятельности стал основным.

В здании, согласно данным ДубльГис, расположена 71 организация, включая прокуратуру Октябрьского района, проектно-изыскательский институт «Алтайводпроект», общественную организацию «Отцы Алтая», магазинчики и прочие юрлица и предприниматели.

Прописку по этому адресу имеют и другие — например, центр национальной культуры «Вайнах», возглавляемый Валидом Газиевым. Но в здании, судя по данным ДубльГИС, его нет.

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