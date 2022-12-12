Стеклянная плавность

Менее грозный, чем «Столичный», более «стеклянный», «хрупкий». Черты дома плавные, округленные, спокойные — чтобы не перетягивать на себя внимание с исторического центра.
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Комплекс «Собрание» — элитный «шпиль» в центре Барнаула.
Менее грозный, чем «Столичный», более «стеклянный», «хрупкий». Черты дома плавные, округленные, спокойные — чтобы не перетягивать на себя внимание с исторического центра.
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