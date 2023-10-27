28 октября
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Недвижимость

Стильный коттедж с лаконичным ремонтом продают в Барнауле за 18,3 млн рублей

Загородный двухэтажный коттедж продают в Барнауле за 18,3 млн рублей. Он располагается по адресу Борзовая Заимка, ул. Байкальская, 36

Стильный коттедж с лаконичным ремонтом продают в Барнауле за 18,3 млн рублей.
Стильный коттедж с лаконичным ремонтом продают в Барнауле за 18,3 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь такого домика 165 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 110 тыс. рублей.

Если вы хотите убежать от городской суеты и шума, при этом не уезжать далеко, то это хороший вариант. Всего 20 м, и вы уже будете в лесу.

Кoттeдж построили в современном европейском стиле с концепцией в дизайне интерьера эко-лофт. Отмечается, что в гостинной есть абсолютно безопасный биокамин.

В доме имеется два полноценных этажа. В отделки использовали только качественные материалы. Дизайн внутри перекликается с внешним видом.

Вся встроенная мебель остается новым владельцам.

Продавец уверяет, что внутри жилища отличный температурный режим - зимой тепло, а летом прохладно.

Сам участок 10 соток - можно разгуляться и высадить красивые цветы или деревья.

Гараж может вместить в себя два автомобиля.

Сам по себе поселок спокойный, соседи приветливые и не конфликтные.

Очень удобное расположение, до центра и спального района 10 минут на машине. Рядом располагаются торговые центры, продуктовые магазины и аптеки.

Ранее сообщалось, что домик в лесу с собственным прудиком и кувшинками продают в Алтайском крае за 4 млн рублей.

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