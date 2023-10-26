От известного барнаульского бизнесмена власти города требуют снести гараж

Барнаульский комитет по строительству, архитектуре и развитию продолжает бороться за снос незаконных построек. Он потребовал в суде от известного предпринимателя Игоря Зимина (ему, в частности, принадлежит магазин «Красный») снести принадлежащий ему объект, построенный рядом с объектом культурного наследия в центре города. Ранее комитет подал иски о сносе двух кафе и небольшого магазинчика в Барнауле. В последнем случае иск предъявлен к крупной алтайской строительной компании.

Недовольные власти

Строение, сноса которого добивается комитет по строительству, в материалах арбитража называют «объектом капитального строительства, состоящим из фундамента, железобетонных конструкций (гаражей) и металлической скатной крыши».

Расположено оно рядом с ТЦ «Цезарь». И рядом с объектом культурного наследия «Дом жилой» (пр. Ленина, 93) - это видно по нашей фотографии.

И вот в материалах суда упоминается, что объект возведен ответчиком (Игорем Зиминым) на участке, входящим в зону охраны культурного наследия регионального значения.

А, согласно режиму использования охранной зоны, утвержденному алтайохранкультурой в 2019 году, в ее границах запрещено строительство капитальных объектов. Так что, вероятно, на суде будет выясняться, можно ли считать этот гараж капитальным строением или нет.

Слева - жилой дом на пр. Ленина, 93, объект культурного наследия,. Altapress.ru

Недовольные жильцы

Из материалов, размещенных в картотеке арбитража, также следует, что постройкой Зимина недовольны жильцы дома-памятника.

«Возведенным ответчиком объектом нарушаются права собственников помещений многоквартирного дома, в том числе на доступ к местам общего пользования, перекрытием проезда между домами», - заявил некто Максим Классен, намеревавшийся вступить (но не вступивший) в дело в качестве третьего лица.

На случай неисполнения решения комитет по строительству также требует от бизнесмена выплатить за первый месяц 100 тыс. рублей, а затем по 20 тыс. в месяц. Ближайшее заседание суда по иску назначено на 16 ноября.

Гараж на фундаменте, который власти требуют снести. Altapress.ru

Объекты под снос

Этот иск о сносе объекта недвижимости – отнюдь не единственный подобного рода, который сейчас рассматривают судьи. Ранее altapress.ru рассказывал, что этот же комитет потребовал снести кафе быстрого питания «Дубаи-Мастер Шеф» на Павловском тракте (подробности – здесь).

В сентябре арбитраж края признал кафе самовольным строением и вынес решение о сносе. Дело полно скандальных деталей. Так, в ходе процесса выяснилось, что самый первый собственник объекта зарегистрировал право собственности на основании несуществующего решения суда.

Нынешний собственник заведения Аль-Касем Тамим подал жалобу и пытается оспорить решение.

Из других дел о сносе городских объектов недвижимости - иск к предпринимателю Антону Антоняну о кафе «Вгооklyn стейк» и к крупной строительной компании «Селф» о магазинчике "Лоцман" (ул. Дамба берега Оби, 20). Но здесь стороны еще не добежали до финала.

Кафе "Brooklyn стейк". avatars.mds.yandex.net

Фасадные дела

Впрочем, больше всего комитет по строительству направил исков к предпринимателям в связи с переделкой ими фасадов. Городские власти добиваются возвращения их (фасадов) в первоначальное состояние.

Так, от фирмы «Сибирские огни», которой принадлежит сеть ресторанов «Баклажан», требуют разобрать на части входную конструкцию, где расположен ресторан и пивбар.

От фирмы «Перспектива Инвест Групп» - демонтировать систему кондиционирования на ул. Песчаная, дом 180. От компании «Консультант» - снести крыльцо и систему кондиционирования на ул. Суворова, 9.

Барнаул, ул. Чернышевского, 59. Дверные проемы, переделанные из оконных. Altapress.ru

А от НПО «Молоко» - восстановить оконный проем и стены на уровне первого этажа и убрать крыльцо в здании на ул. Чернышевского, 59. Таких дел в судах уже больше десятка - возможно, все это называется наведением в городе порядка.

Кстати, в фасадных делах комитет ссылается на свой же приказ от 22 ноября 2021 года №54 «Об утверждении Порядка согласования изменения фасадов объекта капитального строительства», на Жилищный и Гражданский кодексы. А также на правила благоустройства Барнаула, которые предписывают согласовывать с ним изменения.

Барнаул, магазин "Красный". Altapress.ru