Комитет по строительству требует снести два кафе в Барнауле

Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула требует от предпринимателей снести два здания, в которых расположены кафе. Как полагают представители комитета, эти объекты построены самовольно, и поэтому они добиваются в арбитражном суде их сноса. Решение по обоим судебным делам еще не вынесены, хотя одно из них рассматривается уже 11 месяцев.

Почему хотят снести «Дубаи-Мастер Шеф»

Кафе сети быстрого питания «Дубаи-Мастер Шеф», которое требует снести комитет по строительству, расположено на Павловском тракте, 138/1. У сети еще две точки — на ул. Димитрова и Кирова, следует из информации сети во «ВКонтакте». Но к ним претензий со стороны мэрии нет.

Иск о сносе здания кафе подали еще в мае 2022 года. В комитете по строительству заявили на суде, что предприниматель Аль Касем Тамим, владеющий зданием, самовольно занял часть большого участка, расположенного по Павловскому тракту (от ул. Сельскохозяйственной до горбатого моста).

Комитет требует снести не только здание, но и ограждение и металлические конструкции, расположенные в районе самовольно занятой части участка. Он также просит судей признать отсутствующим право собственности на здание кафе.

В сети кафе быстрого питания «Дубаи Мастер Шеф». vk.com/dubai_barnaul

По ходатайству комитета суд запретил Росреестру совершать со зданием какие-либо регистрационные действия.

Что думает предприниматель

Со своей стороны предприниматель Аль Касем Тамим довольно активно участвует в деле. Он подал встречный иск, просит признать его добросовестным приобретателем.

Его интересы представляет известный адвокат Сергей Коренной. Ранее Тамим заявил, что купил это здание, а у прежнего собственника была вся разрешительная документация.

В сети кафе быстрого питания «Дубаи Мастер Шеф». vk.com/dubai_barnaul

Почему хотят снести «Вгооklyn стейк»

Второе здание расположено на участке с адресным ориентиром: проспект Космонавтов, 32с, корп.2. Находится здесь кафе «Вгооklyn стейк», иск о сносе подан к предпринимателю Антону Антоняну.

В деле есть информация от администрации Ленинского района. Ее представитель заявил суду, что у предпринимателя отсутствует какое-либо право использовать участок.

Здание является капитальным, построено в нарушение законодательства и является объектом самовольного строительства. Это приводит к нецелевому использованию участка и ограничивает распоряжением им.

В обоих случаях суд назначил строительно-техническую экспертизу, поэтому рассмотрение дел приостановлено.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Почему хотят снести кафе «У Григорича»

К слову, угроза сноса нависла и над популярным кафе «У Григорича» на Змеиногорском тракте, 118 д. Но здесь требования предъявлены не комитетом по строительству, а «Алтайавтодором», и причины другие.

В «Алтайавтодоре» объяснили, что для реконструкции объездной дороги с транспортной развязкой предстоит изъять несколько участков и объектов недвижимости, включая это кафе.

Впрочем, это заведение умирать не планирует. Как уже сообщал altapress.ru, оно переедет в соседнее здание. Правда, дата переезда пока неизвестна, ремонт в новом помещении еще не закончен.

Снос аварийного дома в Барнауле. barnaul.org

Что еще хотят снести в Барнауле?

В барнаульском списке зданий, строений, сооружений, в отношении которых предъявлены требования о сносе, 39 объектов, по данным на 7 марта 2023 года.

Среди них — гаражи, хозпостройки, жилой дом, ограждения, отмостка, нестационарные торговые объекты, автостоянка и пункт приема черных металлов, приют для собак, расположенный по адресу пр. Космонавтов, 61 г. Судебные решения по ним еще не вынесены.

В списке объектов, подлежащих сносу на основе решения суда, 136 объектов.

В него включены гаражи, жилые дома, нестационарные торговые объекты, ограждения, «домостроение на ул. Логовской, 10б, магазин «Продукты» на ул. Панфиловцев, 16в, пристройки (например, к административному зданию на пр. Строителе, 16), деревянный туалет на ул. Коммунистической, 10 и выгребная яма на ул. Кирсараевской, 97.

Источник: комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.