Строительство домов для обманутых дольщиков могут приостановить

Возведение домов для обманутых дольщиков может быть приостановлено из-за новых поправок к закону о долевом строительстве. Застройщики опасаются, что теперь не смогут выполнить свои обязательства по возведению долгостроев, а обманутые дольщики снова лишатся возможности получить жилье, пишут « Ведомости ».

С 1 сентября согласно поправкам к закону о долевом строительстве средства дольщиков конкретного дома застройщик может тратить только на строительство этого дома, потому что на каждое разрешение на строительство объекта должен быть открыт отдельный банковский счет.

Представители банка будут следить, чтобы средства с этого счета расходовались исключительно на строительство дома. В том случае, если банк выявит нецелевое расходование денег с этого счета, он сможет отказать застройщику в проведении финансовой операции, а также должен обратиться в контролирующие органы и Фонд защиты прав дольщиков.

Закон и раньше запрещал использовать средства дольщиков на цели, не связанные непосредственно со строительством дома, где они купили квартиры, но, по словам экспертов, с 1 сентября ужесточился именно контроль за финансовыми операциями застройщиков, поэтому теперь единственный выход для них — достраивать проблемные объекты на собственные средства.

Схема

Одной из самых распространенных схем восстановления прав обманутых дольщиков была та, при которой власти того или иного региона отдавали застройщику участок земли для будущего строительства взамен на то, что застройщик завершит строительство долгостроя. Деньги, которые застройщик выручал от продажи будущих квартир на новых участках, и тратились на возведение проблемных домов. Теперь так делать нельзя.

Обращение к бизнес-омбудсмену

Ряд представителей крупных строительных компаний обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову, который предложил внести еще одни поправки в закон о долевом строительстве, пишет znak.com.

Цифры

По последним данным, в России насчитывается 880 проблемных объектов, а обманутыми дольщиками признаны 34 тысячи человек, пишет ura.ru. Предполагается, что поправки в закон о долевом строительстве помогут исправить эту ситуацию. Также сообщалось, что с 2020 года власти могут запретить продажу недостроенного жилья.

В 2018 году администрация Барнаула выдала около 15 разрешений на строительство многоквартирных домов.