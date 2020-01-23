Суд закрепил право Барнаульского аэропорта на привокзальную площадь

Суд оставил в силе решения первой инстанции, которая отменила отказы Росреестра в регистрации прав «Авиапредприятия «Алтай» на оба объекта.
При этом у Росреестра есть возможность оспорить решение в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев.
Как уже писал altaporess.ru, после банкротства «Барнаульского государственного авиационного предприятия» «Авиапредприятие «Алтай» заключило с краевым Фондом имущества и конкурсным управляющим договор купли-продажи.
Компания получила оборудование, транспорт и здания на земельном участке площадью порядка 391,5 га, а также примыкающие к нему подъездные автодороги и площади, но они не были должным образом оформлены.
Позже авиапредприятие попыталось зарегистрировать право собственности на эти объекты, но получило отказ от Росреестра.