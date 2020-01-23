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Недвижимость

Суд закрепил право Барнаульского аэропорта на привокзальную площадь

Апелляционный суд вынес решение по делу между Росреестром по Алтайскому краю и «Авиапредприятием «Алтай», которые спорили о регистрации права на привокзальную площадь и парковку, пишет «Интерфакс-Сибирь».

Барнаульский аэропорт.
Барнаульский аэропорт.
Анна Зайкова

Суд оставил в силе решения первой инстанции, которая отменила отказы Росреестра в регистрации прав «Авиапредприятия «Алтай» на оба объекта.

При этом у Росреестра есть возможность оспорить решение в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев.

Как уже писал altaporess.ru, после банкротства «Барнаульского государственного авиационного предприятия» «Авиапредприятие «Алтай» заключило с краевым Фондом имущества и конкурсным управляющим договор купли-продажи.

Компания получила оборудование, транспорт и здания на земельном участке площадью порядка 391,5 га, а также примыкающие к нему подъездные автодороги и площади, но они не были должным образом оформлены.

Позже авиапредприятие попыталось зарегистрировать право собственности на эти объекты, но получило отказ от Росреестра.

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