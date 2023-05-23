23 мая
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Недвижимость

Светлейшую трешку-студию с панорамными окнами продают за 16.5 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру-студию со светлыми комнатами и панорамными окнами продают за 16,5 млн рублей в Барнауле. Она находится на улице Папанинцев, 111.

Светлейшую трешку-студию с панорамными окнами продают за 16,5 млн рублей в Барнауле
Светлейшую трешку-студию с панорамными окнами продают за 16,5 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь трехкомнатной студии составляет 126 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 130,9 тыс. рублей.

Квартира находится на четвертом этаже из 25 в ЖК "Анастасия". Это монолитный дом с кирпичным заполнением.

В квартире сделали современный качественный ремонт. Дизайн комнат сочетает в себе черты минимализма и лофта. Они оформлены в белые и светлые цвета и украшены кирпичной кладкой.

Квартира полностью укомплектована мебелью испанских производителей. В комнатах с кафельными покрытием и на лоджии сделаны теплые полы.

В квартире есть гостиная, совмещенная с кухней, прихожая с гардеробной, две изолированные комнаты и санузел.

Рядом с домом расположены школы, детские сады, университеты. А также детский технопарк "Кванториум" и торговые центры.

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