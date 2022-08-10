Свой дом. Компания «Метрис Дом» строит доступное и надежное загородное жилье

У своего дома на земле есть масса плюсов: площадь больше, коммуналка дешевле, индивидуальная планировка, личная придомовая территория, которую можно обустроить по своему вкусу. Такое жилье стоит не дороже трехкомнатной квартиры в городе. Генеральный директор компании «Метрис Дом» Дмитрий Кокорев говорит, что многие молодые семьи уже сейчас выбирают не малогабаритные квартиры, а загородный дом как первое жилье.

— Где строит компания «Метрис Дом»?

— У нас есть собственные земельные участки в поселках Власиха, Лесном, Пригородном, Лебяжьем, Центральном. Несколько участков на правом берегу Оби: в Фирсове, Санникове. Клиенты могут выбрать наш участок для строительства или купить уже готовый, построенный нами загородный дом.

Кроме того, у нас есть так называемый земельный банк — участки, которые продают наши партнеры-риэлторы. Он достаточно большой, и я уверен что каждый может найти там свой полюбившийся уголок земли.

Мы расширяемся в Новосибирскую область и Республику Алтай. Хочу сказать, что в Республике Алтай есть масса очень интересных участков. Так что сейчас это — прекрасная альтернатива для тех, кто хотел дачу за границей.

Так, в Республике Алтай, в Майме, уже построили дом: кредитный договор заключили весной, сейчас жилье уже сдано.

— Что позволяет так быстро вести строительство?

— У нас несколько строительных бригад и годами отлаженная технология. К тому же мы строим из СИБИТа — одной из разновидностей ячеистого бетона — прочного, экономичного и экологически чистого стенового материала, который позволяет возводить помещения довольно быстро.

Само строительство занимает не более трех месяцев. Еще месяц потребуется на ремонт. Многие во время ремонта уже предпочитают жить в своем доме.

Доступное и надежное загородное жилье. Компания «Метрис Дом»

Цифра Больше 100 домов построила за последние пять лет компания «Метрис Дом».

— Есть какие-то дополнительные услуги для тех , кто приобретает дом?

— У нас большой пул партнеров. Если через какое-то время хозяин дома захочет сделать какие-то пристройки, устроить перепланировку или как-то по-другому изменить дом, то мы обязательно поможем.

Кроме того, сейчас мы готовы предоставить услуги ландшафтного дизайнера, внедряем и дизайн интерьеров. То есть, готовы будем при желании клиента предоставлять, что называется, дом под ключ — весь спектр услуг: от проекта до готового, уютного семейного гнездышка.

— Что из себя представляют дома?

— Самый распространенный вариант — двухэтажный дом. На первом этаже — котельная, прихожая, санузел, кухня-гостиная, спальня или кабинет. На втором — мансардном — две-четыре спальни. Наша «фишка» — большие окна в пол в гостиной, которые выходят на задний двор.

В последнее время повышается спрос на одноэтажное жилье, хотя «двушки» остаются более выгодными. Самые небольшие дома — 80 квадратов, есть и 120, и 150. Мы всегда можем построить дом по индивидуальному заказу или предложить готовые варианты.

В любом случае это будет вместительное и эргономичное жилье для молодой семьи с детьми и вообще для всех, кто желает жить в собственном доме на своей земле.

Доступное и надежное загородное жилье. Компания «Метрис Дом»

— Почему , на ваш взгляд , жилье на земле стало доступнее?

— Раньше были проблемы, когда, например, есть одобрение на землю, но строить не на что. Или, наоборот, велись долгие поиски земли. В прошлом году появилось новое предложение — ипотека для тех, кто покупает землю у одних, а строительство заказывает у других. Все это включено в единую ипотечную ставку. Такая программа существенно расширила возможности для тех, кто мечтал о загородном жилье.

«Метрис Дом» в свое время был первым и единственным застройщиком, аккредитованным в банках специально по этой программе и продолжает успешно работать.

По-прежнему, есть вариант трейд-ин. Это очень удобная схема, когда мы берем в «зачет» квартиру клиента, пока строим дом. До переезда люди спокойно живут в своей квартире, а затем переезжают безо всяких хлопот по поиску жилья на время строительства.

Новые ипотечные предложения и быстрота возведения дома — это то, что формирует новейшую тенденцию в России и Алтайском крае — покупка загородного дома, как первого жилья для семьи.

Все схемы в нашей компании прозрачны и надежны. Мы работаем на рынке с 1994 года. Многие наши клиенты знают меня лично, рекомендуют друг другу, и я несу личную ответственность за строительство.

Иметь собственный дом и устроить в нем родовое гнездо сейчас могут люди со средним и ниже доходом, независимо от возраста. Хорошее загородное жилье перестало быть привилегией избранных. Мы гордимся тем, что работаем именно в этом сегменте и предоставляем продукт, который, не теряя в качестве, становится доступным всем.

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