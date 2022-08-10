Свой дом. Компания «Метрис Дом» строит доступное и надежное загородное жилье

— Где строит компания «Метрис Дом»?
— У нас есть собственные земельные участки в поселках Власиха, Лесном, Пригородном, Лебяжьем, Центральном. Несколько участков на правом берегу Оби: в Фирсове, Санникове. Клиенты могут выбрать наш участок для строительства или купить уже готовый, построенный нами загородный дом.
Кроме того, у нас есть так называемый земельный банк — участки, которые продают наши партнеры-риэлторы. Он достаточно большой, и я уверен что каждый может найти там свой полюбившийся уголок земли.
Мы расширяемся в Новосибирскую область и Республику Алтай. Хочу сказать, что в Республике Алтай есть масса очень интересных участков. Так что сейчас это — прекрасная альтернатива для тех, кто хотел дачу за границей.
Так, в Республике Алтай, в Майме, уже построили дом: кредитный договор заключили весной, сейчас жилье уже сдано.
— Что позволяет так быстро вести строительство?
— У нас несколько строительных бригад и годами отлаженная технология. К тому же мы строим из СИБИТа — одной из разновидностей ячеистого бетона — прочного, экономичного и экологически чистого стенового материала, который позволяет возводить помещения довольно быстро.
Само строительство занимает не более трех месяцев. Еще месяц потребуется на ремонт. Многие во время ремонта уже предпочитают жить в своем доме.
Цифра
Больше 100 домов построила за последние пять лет компания «Метрис Дом».
— Есть какие-то дополнительные услуги для тех, кто приобретает дом?
— У нас большой пул партнеров. Если через какое-то время хозяин дома захочет сделать какие-то пристройки, устроить перепланировку или как-то по-другому изменить дом, то мы обязательно поможем.
Кроме того, сейчас мы готовы предоставить услуги ландшафтного дизайнера, внедряем и дизайн интерьеров. То есть, готовы будем при желании клиента предоставлять, что называется, дом под ключ — весь спектр услуг: от проекта до готового, уютного семейного гнездышка.
— Что из себя представляют дома?
— Самый распространенный вариант — двухэтажный дом. На первом этаже — котельная, прихожая, санузел, кухня-гостиная, спальня или кабинет. На втором — мансардном — две-четыре спальни. Наша «фишка» — большие окна в пол в гостиной, которые выходят на задний двор.
В последнее время повышается спрос на одноэтажное жилье, хотя «двушки» остаются более выгодными. Самые небольшие дома — 80 квадратов, есть и 120, и 150. Мы всегда можем построить дом по индивидуальному заказу или предложить готовые варианты.
В любом случае это будет вместительное и эргономичное жилье для молодой семьи с детьми и вообще для всех, кто желает жить в собственном доме на своей земле.
— Почему, на ваш взгляд, жилье на земле стало доступнее?
— Раньше были проблемы, когда, например, есть одобрение на землю, но строить не на что. Или, наоборот, велись долгие поиски земли. В прошлом году появилось новое предложение — ипотека для тех, кто покупает землю у одних, а строительство заказывает у других. Все это включено в единую ипотечную ставку. Такая программа существенно расширила возможности для тех, кто мечтал о загородном жилье.
«Метрис Дом» в свое время был первым и единственным застройщиком, аккредитованным в банках специально по этой программе и продолжает успешно работать.
По-прежнему, есть вариант трейд-ин. Это очень удобная схема, когда мы берем в «зачет» квартиру клиента, пока строим дом. До переезда люди спокойно живут в своей квартире, а затем переезжают безо всяких хлопот по поиску жилья на время строительства.
Новые ипотечные предложения и быстрота возведения дома — это то, что формирует новейшую тенденцию в России и Алтайском крае — покупка загородного дома, как первого жилья для семьи.
Все схемы в нашей компании прозрачны и надежны. Мы работаем на рынке с 1994 года. Многие наши клиенты знают меня лично, рекомендуют друг другу, и я несу личную ответственность за строительство.
Иметь собственный дом и устроить в нем родовое гнездо сейчас могут люди со средним и ниже доходом, независимо от возраста. Хорошее загородное жилье перестало быть привилегией избранных. Мы гордимся тем, что работаем именно в этом сегменте и предоставляем продукт, который, не теряя в качестве, становится доступным всем.
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