«Такую красоту теряем». Федералов обязали заняться ободранным объектом культурного наследия Барнаула

Мэрии Барнаула пришлось судиться, чтобы заставить федеральное учреждение привести в порядок фасад объекта культурного наследия - здание на пр. Ленина, 94. Сегодня за его сохранность отвечает московский «Центр по обеспечению деятельности казначейства России». Но состояние его бедственное, а, выражаясь языком бюрократическим, - неудовлетворительное. На суде фигурировало обращение в мэрию жительницы города: «Сверху валятся большие куски кирпичей».

Сердце кровью обливается

Ходить рядом с этим зданием, похоже, действительно небезопасно. Выпавших кирпичей на тротуаре пока не видно, но штукатурка от стены отстает крупными слоями и едва держится.

«Как обветшало это здание - сердце кровью обливается. Такую красоту теряем», - сокрушается жительница Барнаула в «Одноклассниках».

Меж тем, придомовая территория здания не огорожена вовсе - остатки сигнальной ленты видны только на парадном крыльце и никого ни о чем не предупреждают. Здание не эксплуатируется, хотя собственник у него есть - Российская Федерация.

Барнаул, пр. Ленина, 94. Altapress.ru

Есть и структура, которая несет за него ответственность: «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» (Москва). Чтобы заставить солидное учреждение отремонтировать угрожающий жизням фасад, мэрии пришлось обращаться в арбитраж.

Кино, библиотека и шоколад

Здание на пр. Ленина, 94 когда-то было украшением квартала. Оно наверняка не потерялось бы и на фоне недавно выросшей нарядной высотки - если бы не его нынешний жалкий вид. Но барнаульцы помнят его лучшие времена и, кажется, по-прежнему любят.

«Этот домик первоначально назывался ДИТРом. Дом инженерно-технических работников. Мы из школы иногда бегали в тамошнюю библиотеку», - вспоминает Юрий Лашко в соцсети «Одноклассники».

Барнаул, пр. Ленина, 94. ОК. Барнаул. Юбилейные даты. — библиотека № 17 ЦБС Барнаул.

«А я в 1959 году там из аппаратной смотрела фильмы. Мой папа был киномехаником и по клубам показывал фильмы. Здесь - научно-документальные. Любимый ДИТР! Папа мне из буфета ДИТРа приносил шоколад «Аленка», - ответила ему Ирина Кочергина.

Еще один источник упоминает: до 1967 года на втором этаже были жилые помещения. Об этом говорят и балкончики со стороны двора и торцов, не характерные для административных зданий, а ныне заросшие растительностью.

Барнаул, пр. Ленина, 94. Барнаул. Юбилейные даты. — библиотека № 17 ЦБС Барнаула

Открылся в космическую эпоху

Кстати многие старожилы помнят его как "Дом науки и техники" (а потом и как центр научно-технической информации) - он открылся здесь в 1963-м.

Кто не знает: в тот год страна запустила в космос два пилотируемых корабля и станцию на Марс, сумевшую пролететь больше 100 млн км.

Тогда в СССР решили централизованно собирать и пропагандировать передовой опыт, инновации и вообще - все достижения науки и техники. Заниматься этим и должен был всесоюзный ЦНТИ, открывший десятки таких вот домов и центров.

База данных в алтайском ЦНТИ накопилась огромная: фонды включали более 11 млн документов, пишет в тех же "Одноклассниках" аккаунт Барнаул. Юбилейные даты. — библиотека № 17 ЦБС Барнаула.

Несостоявшаяся фабрика мысли

Трудно сказать, справлялись ли эти центры с ролью «фабрик мысли», аккумуляторов инноваций и пропагандистов передового опыта. В 1993 году всю сеть ЦНТИ передали в Росинформресурс - структуру при правительстве РФ. Задачу ей поставили не менее важную: обеспечить Совмин информацией о развитии страны.

Но в 1990-х часть помещений алтайского центра начали сдавать арендаторам - наверняка не от хорошей жизни. Позже, уже в 2000-х, на пр. Ленина, 94 квартировало агентство недвижимости и пункт приема-утилизации радиодеталей, загадочная школа родителей и косметический салон.

В начале нынешнего века расположенный здесь Алтайский ЦНТИ занимался регистрацией патентов и товарных знаков, вспоминал барнаулец Александр Франц в «Алтайской правде». Но и это осталось в прошлом - сейчас здесь нет никого.

Барнаул, пр. Ленина, 94. Altapress.ru

«Центру по обеспечению деятельности казначейства» дом передали в оперативное управление, в общем-то, недавно - 31 августа 2022 года. Такая вот история - ну, а теперь к современности.

Не контролировали и допустили

Вскоре после того, как ответственность за здание возложили на федеральное учреждение, администрация Октябрьского района направила ему претензии - требовало ремонта фасада.

В суд администрация подала на него уже в январе 2023-го. Фасад, по мнению мэрии, надо было привести в порядок за два месяца. Федеральное учреждение с исковыми требованиями не согласилось… Хотя от ремонта не отказывалось.

Представитель учреждения заверил: план по капремонту здания будет утвержден позже. А до ремонта учреждение примет меры для исключения несчастных случаев, причем территория здания уже огорожена сигнальной лентой (сегодня это, впрочем, не соответствует действительности).

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Не преминул он бросить камень и в огород истца: заявил, что в ненадлежащем состоянии здание оказалось «в процессе многолетнего разрушения при отсутствии должного контроля со стороны администрации Октябрьского района».

Придется ремонтировать

Но ремонтировать объект казначейскому центру все же придется.

По закону, учреждение, которому предоставлен объект культурного наследия на праве оперативного управления, обязано безотлагательно принять меры по предотвращению дальнейшего разрушения. Вот так и написано: безотлагательно.

В итоге арбитраж края удовлетворил требования администрации, решение устоялось и в апелляции. На все про все учреждению дали четыре месяца. В конце августа администрация Октябрьского района получила в суде исполнительный лист.

«Не отдаем и не используем»

Что характерно: это не первый суд, в ходе которого федеральную структуру принуждают привести в порядок объект культурного наследия в Барнауле - без вмешательства третьей власти добиться должного содержания имущества не получается. Правда, и после вмешательства тоже.

Дом купца Поскотинова. Altapress.ru

В 2019 году алтайохранкультура обязала Росимущество провести консервацию Дома купца Поскотинова, что на Мало-Олинской, 21. Решение суда исполнено не было.

В 2022-м арбитраж принудил это же ведомство отремонтировать фасад «Богадельни купца Пуртова» (Пушкина, 58/Соцпроспект, 20). На ремонт ему отвели семь месяцев. Однако же признаков начала работ не заметно, хотя до окончания срока остался месяц. Здание это - как в сказке: чем дальше, тем страшнее.

Но, возможно, разрушающиеся федеральные здания все же попытаются передать, что называется, в добрые руки. По крайней мере, тема обсуждалась нынешним летом на встрече спикера Совфеда и премьер-министра Михаила Мишустина.

На ней отметили жалобы губернаторов на состояние объектов недвижимости, входящих в казну Российской Федерации. И заявили, что надо искать им инвесторов.

Памятник архитектуры - богадельня купца Пуртова. Altapress.ru

Валентина Матвиенко,

спикер Совета Федерации (цитируем по РИА Новости):

"Вот я еду по какому-нибудь городу: это что за здание такое стоит, ободранный фасад? А они говорят: "Это не наше, это федеральное! У Росимущества, конечно, нет средств (да и не будет) для содержания и ремонта этих зданий. Считаю, что такое имущество, которое не нужно для осуществления государственных функций, государственных нужд, нужно активно вовлекать в хозяйственный оборот, находить инвесторов. А сидеть как собака на сене – это в принципе неправильно. То есть и не отдаем, и сами не используем».

В перечень имущества, предназначенного для приватизации, опубликованный на сайте алтайского теруправления Росимущества, внесено три объекта культурного наследия. Это Богадельная купца Пуртова, Дом Поскотинова и Алтайское горное управление (Красноармейский, 21).

Барнаул, пр. Ленина, 94. Объект культуного наследия. Altapress.ru