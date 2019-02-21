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21 февраля -5°C

Архитектор объяснил, какой храм планируют построить рядом с парком в Барнауле

Дмитрий Трофимов, руководитель московской фирмы «Царьград», которая спроектировала дизайн-проект храма около парка «Солнечный ветер», рассказал altapress.ru подробности концепции. Напомним, 14 февраля члены градосовета Барнаула отклонили работу и предъявили к ней ряд претензий.

Дмитрий Трофимов презентует проект храма.
Дмитрий Трофимов презентует проект храма.
Из архива редакции.

Об архитектуре

Архитектура храмов для нас складывается из человеческих историй. Мы занимаемся проектированием церквей уже несколько лет, знаем приходскую жизнь и какие помещения для нее нужны.

Когда создаем объект, продумываем, как люди будут по нему перемещаться. Консультируемся у священников. Спасский собор в Барнауле не стал исключением.

Об уникальности проекта

Есть понятие «типология храма», а есть «типовой чертёж». Это разные вещи. Объект, который мы спроектировали для Барнаула, по типологии относится к XII веку. У всех храмов того периода есть общие черты. Однако каждый конкретный чем-то отличается от других — разные размеры, внутренняя планировка, оформление фасадов и так далее.

Проект, сделанный для Барнаула, уникальный. Его своеобразие — в сложном декорировании фасада, использовании фибробетона, конструкции основного зала с пересекающимися арками и без столбов. Насколько мне известно, все это в городе еще не применялось.

По сравнению с первоначальным проектом (2015 год) церковь уменьшилась в размерах, но не утратила красоты. Вся отделка сохранена, и благодаря этому храм превратился в драгоценную шкатулку. Фибробетон — это современная альтернатива белому камню. Он хорошо зарекомендовал себя. Материал прочный, «дышащий», у него красивая фактура и он не требует дополнительной отделки.

Макет здания кафедрального собора Спаса Нерукотворного в Барнауле.
Макет здания кафедрального собора Спаса Нерукотворного в Барнауле.
altai-eparhia.ru

О внутреннем устройстве храма

Внутри храма продуман каждый квадратный метр. Для приходской жизни требуется много помещений. Мы постарались уместить всё: кабинет священника, церковную лавку и небольшой склад для нее, трапезную и чайную для прихожан.

При этом высота потолка в помещениях цокольного этажа — почти три метра. Ведь трапезная рассчитана на 50−60 человек, поэтому нужно обеспечить достаточную циркуляцию воздуха.

Цокольный этаж в проекте возвышается над уровнем земли на 1,5 метра. Таким образом, сюда попадает дневной свет — это естественное освещение, необходимое по нормам проектирования (СанПиН).

В нашем храме запланирован обслуживаемый чердак — он есть далеко не во всех церквях. Если крыша когда-нибудь прохудится, то к ней будет доступ.

Что касается тамбуров. При входе в зал есть вестибюль, а для отсечки холодного воздуха при открытии входных дверей предполагалось использование воздушных завес. Боковые выходы — эвакуационные. Обычно прихожане заходят в храм лицом к алтарю, то есть основной вход один.

Градосовет по обсуждению проекта храма на аллее ветеранов в Барнауле.
Градосовет по обсуждению проекта храма на аллее ветеранов в Барнауле.
Из архива редакции.

О пандусе

Мы много времени потратили на то, чтобы придумать пандус, сделать его органичным и удобным. Наличие этого элемента требуется законодательно. Эвакуацию с первого этажа необходимо делать снаружи. Таким образом нужен либо пандус, либо подъёмник.

Что касается подъёмника, то в подавляющем числе храмов, где делают шахту под лифт, в итоге сами лифты не устанавливают. Они стоят порядка 4 млн рублей, а используются в лучшем случае всего несколько раз в год. Важно отметить, что использование наружного подъемника в условиях Сибири — нежелательно.

Решили пойти честным путем — отказаться от лифта в пользу пандуса. Согласно нормативам, если он длиннее определенного количества метров, на нём должны быть площадки. У нас они есть. Проект полностью соответствует требованиям законодательства.

Мы продолжим обсуждение этого вопроса.

Проект храма на аллее ветеранов в Барнауле., пр. Ленина 152е.
Проект храма на аллее ветеранов в Барнауле., пр. Ленина 152е.
Из архива редакции.

О деревьях

Основной вопрос — сколько деревьев нужно будет вырубить на месте строительства. На текущей неделе компания-проектировщик сделает топографическую карту местности, спроецирует её на генплан, и масштаб вырубки станет понятен. Уже сейчас можно сказать, что потери будут минимальными, так как при расположении собора выбрали место просеки, параллельной проспекту Ленина.

Количество деревьев, которое потребуется срубить, согласуют с администрацией Барнаула. Застройщику выставят счет на сумму, которую нужно оплатить, чтобы восстановить насаждения.

Проект храма на аллее ветеранов в Барнауле., пр. Ленина 152е.
Проект храма на аллее ветеранов в Барнауле., пр. Ленина 152е.
Из архива редакции.

Об участке рядом с храмом

Круговой проезд по территории храма нужен по нормам противопожарной безопасности. А то, что подъезд к храму в принципе нужен, это ведь очевидная вещь — что-то разгрузить, привезти — увезти, тем же инвалидам на такси подъехать. Въезд будет перегорожен шлагбаумом. Регулирование предусмотрено из сторожки охраны.

Парковую зону вокруг храма всегда обносят забором. В нем делают калитки, днём они открыты, на ночь по понятным причинам закрываются. Количество пешеходных дорожек в проекте необходимо увеличить. Мы с проектировщиком над этим подумаем.

Устанавливать источник для святой воды на улице — это нормальная практика. Плюс в том, что в самом храме не толпится очередь, сохраняется чистота.

Что касается пруда на территории храма, то эта эстетически правильная идея исходила от епархии. Но с технической точки зрения объект сложный, и я думаю, разумно было бы от него отказаться.

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