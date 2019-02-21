Архитектор объяснил, какой храм планируют построить рядом с парком в Барнауле

Дмитрий Трофимов, руководитель московской фирмы «Царьград», которая спроектировала дизайн-проект храма около парка «Солнечный ветер», рассказал altapress.ru подробности концепции. Напомним, 14 февраля члены градосовета Барнаула отклонили работу и предъявили к ней ряд претензий.

Об архитектуре

Архитектура храмов для нас складывается из человеческих историй. Мы занимаемся проектированием церквей уже несколько лет, знаем приходскую жизнь и какие помещения для нее нужны. Когда создаем объект, продумываем, как люди будут по нему перемещаться. Консультируемся у священников. Спасский собор в Барнауле не стал исключением.

Об уникальности проекта

Есть понятие «типология храма», а есть «типовой чертёж». Это разные вещи. Объект, который мы спроектировали для Барнаула, по типологии относится к XII веку. У всех храмов того периода есть общие черты. Однако каждый конкретный чем-то отличается от других — разные размеры, внутренняя планировка, оформление фасадов и так далее. Проект, сделанный для Барнаула, уникальный. Его своеобразие — в сложном декорировании фасада, использовании фибробетона, конструкции основного зала с пересекающимися арками и без столбов. Насколько мне известно, все это в городе еще не применялось. По сравнению с первоначальным проектом (2015 год) церковь уменьшилась в размерах, но не утратила красоты. Вся отделка сохранена, и благодаря этому храм превратился в драгоценную шкатулку. Фибробетон — это современная альтернатива белому камню. Он хорошо зарекомендовал себя. Материал прочный, «дышащий», у него красивая фактура и он не требует дополнительной отделки.

Макет здания кафедрального собора Спаса Нерукотворного в Барнауле. altai-eparhia.ru

О внутреннем устройстве храма

Внутри храма продуман каждый квадратный метр. Для приходской жизни требуется много помещений. Мы постарались уместить всё: кабинет священника, церковную лавку и небольшой склад для нее, трапезную и чайную для прихожан. При этом высота потолка в помещениях цокольного этажа — почти три метра. Ведь трапезная рассчитана на 50−60 человек, поэтому нужно обеспечить достаточную циркуляцию воздуха. Цокольный этаж в проекте возвышается над уровнем земли на 1,5 метра. Таким образом, сюда попадает дневной свет — это естественное освещение, необходимое по нормам проектирования (СанПиН). В нашем храме запланирован обслуживаемый чердак — он есть далеко не во всех церквях. Если крыша когда-нибудь прохудится, то к ней будет доступ. Что касается тамбуров. При входе в зал есть вестибюль, а для отсечки холодного воздуха при открытии входных дверей предполагалось использование воздушных завес. Боковые выходы — эвакуационные. Обычно прихожане заходят в храм лицом к алтарю, то есть основной вход один.

Градосовет по обсуждению проекта храма на аллее ветеранов в Барнауле. Из архива редакции.

О пандусе

Мы много времени потратили на то, чтобы придумать пандус, сделать его органичным и удобным. Наличие этого элемента требуется законодательно. Эвакуацию с первого этажа необходимо делать снаружи. Таким образом нужен либо пандус, либо подъёмник. Что касается подъёмника, то в подавляющем числе храмов, где делают шахту под лифт, в итоге сами лифты не устанавливают. Они стоят порядка 4 млн рублей, а используются в лучшем случае всего несколько раз в год. Важно отметить, что использование наружного подъемника в условиях Сибири — нежелательно. Решили пойти честным путем — отказаться от лифта в пользу пандуса. Согласно нормативам, если он длиннее определенного количества метров, на нём должны быть площадки. У нас они есть. Проект полностью соответствует требованиям законодательства. Мы продолжим обсуждение этого вопроса.

Проект храма на аллее ветеранов в Барнауле., пр. Ленина 152е. Из архива редакции.

О деревьях

Основной вопрос — сколько деревьев нужно будет вырубить на месте строительства. На текущей неделе компания-проектировщик сделает топографическую карту местности, спроецирует её на генплан, и масштаб вырубки станет понятен. Уже сейчас можно сказать, что потери будут минимальными, так как при расположении собора выбрали место просеки, параллельной проспекту Ленина. Количество деревьев, которое потребуется срубить, согласуют с администрацией Барнаула. Застройщику выставят счет на сумму, которую нужно оплатить, чтобы восстановить насаждения.

Проект храма на аллее ветеранов в Барнауле., пр. Ленина 152е. Из архива редакции.

Об участке рядом с храмом