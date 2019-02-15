«Мы не деревня»: градосовет Барнаула разгромил проект храма рядом с парком

14 февраля в Барнауле состоялось заседание градосовета, где обсудили строительство храма рядом с аллеей ветеранов у парка «Солнечный ветер». Первый камень сооружения заложил патриарх Кирилл еще в 2015 году. Архитектурный проект разработала барнаульская мастерская «А-стройпроект», а дизайн-проект — московская фирма «Царьград». Члены градосовета жестко раскритиковали и не приняли их работу.

Краткое содержание

Вместо кафедрального собора — обычный храм

В 2015 году патриарх Кирилл во время визита в Барнаул освятил рядом с аллеей ветеранов по адресу пр. Ленина, 152е первый камень кафедрального собора Спаса Нерукотворного. Кафедральный собор отличается от обычной церкви большим размером и высоким статусом — в нем есть кафедра, специальное кресло для епископа. И только он может проводить богослужения в таком соборе.

С момента возложения камня разрабатывали проект сооружения. Первый макет общественности представили в январе 2018 года. Предполагалось, что собор будет пятиколокольным, его площадь по полу составит 400 кв. метров, верхняя поверхность ступенчатого цоколя — 900 кв. метров. Под застройку выделили участок 2 га.

Но по экономическим причинам вместо кафедрального собора решили построить обычный храм, рассказал главный архитектор проекта Дмитрий Федоровский. Размер сооружения уменьшили в четыре раза — с 16 тыс. кубометров до 4 тыс., уточнил руководитель мастерской «Царьград» Дмитрий Трофимов.

Закладной камень на месте строительства Кафедрального собора в Барнауле. altapress.ru

Новый проект Спасского собора в Барнауле

Место, в котором изначально планировалось разместить храм, не подошло. Оказалось, что там проходят два кабеля, которые питают электричеством весь Поток, сказал Федоровский. По его словам, стоимость переноса этих сетей оценили в 2,5 млн рублей, что слишком дорого. Если храм сдвинуть, то сориентировать его главный вход на запад, как положено по канонам православной церкви, будет сложно.

Проект храма на аллее ветеранов в Барнауле., пр. Ленина 152е. Из архива редакции.

По этой причине Барнаульская епархия согласовала вариант, отступающий от канонов — вход храма направили на ул. Петра Сухова (северо-запад), сам же он стоит параллельно пр. Ленина.

Здание собора двухэтажное, с цокольным подземным этажом высотой 2,9 метра. Там планируется разместить технические помещения — трапезную, ризную, кабинеты администрации и бухгалтера, чайную. Цокольный этаж с основным соединяет лестница.

Цокольный этаж. Проект храма на аллее ветеранов в Барнауле., пр. Ленина 152е. Из архива редакции.

На втором этаже будет основной зал для богослужений, на балконе — кабинет настоятеля и холл. Так как с 1 января 2018 года культовые сооружения приравняли к общественным, церкви полагается иметь пандус. Его спроектировали как полукруглую пристройку симметрично с длинной лестницей для прихожан на противоположной стороне. Длина пандуса — 58 метров.

Второй этаж. Проект храма на аллее ветеранов в Барнауле., пр. Ленина 152е. Из архива редакции.

На территории храма предполагается разместить звонницу (новый размер объекта не позволяет построить ее в самом храме), детскую площадку, альпийскую горку, святой источник, небольшой искусственный водоем, дом притчи (для проживания священнослужителей). Вход на площадку — с пр. Ленина. Там же и на ул. Петра Сухова — карманы для парковки.

Участок при храме. Проект храма на аллее ветеранов в Барнауле., пр. Ленина 152е. Из архива редакции.

Подведение коммуникаций, по словам Федоровского, отработали еще в прошлом проекте собора.

Проект отделки Спасского собора в Барнауле

Дмитрий Трофимов рассказал, что в основе стилистики объекта — архитектура русских храмов XII века. К такому решению пришли в ходе консультаций с митрополитом Барнаульским и Алтайским Сергием.

Зал планируют спроектировать перекрещенными арками и не использовать опорные столбы, чтобы обеспечить устойчивую конструкцию и при этом сделать максимально свободное пространство.

Проект храма на аллее ветеранов в Барнауле., пр. Ленина 152е. Из архива редакции.

Во внешней отделке планируют использовать фибробетон, который позволяет создать сложный рельеф храма и фактуру, не нуждающуюся в покраске. На куполах — покрытие нитридом титана. Это заменитель сусального золота. На фасаде также предполагается размещение нескольких мозаик.

Какие вопросы к проекту возникли у экспертов

Проект отклонили единогласно. У экспертов возникло много вопросов к его создателям. Вот самые острые из них с комментариями архитекторов и представителя церкви.

1. Нужно ли размещать храм в парке?

Виктор Четошников,

главный архитектор Алтайского края:

У меня остаются сомнения, что на территории парка нужно размещать этот объект. Может быть серьезный конфликт с частью горожан. Такие объекты строить необходимо, но подходить к их размещению нужно взвешенно.

Георгий Крейдун,

протоиерей:

Этот участок предложила краевая администрация, с нами его не согласовывали. Перед визитом патриарха место, где будет заложен камень, держали в тайне до последнего, даже митрополит не знал. Мы тоже оказались заложниками ситуации. Простите, что так получилось.

Градосовет по обсуждению проекта храма на аллее ветеранов в Барнауле. Из архива редакции.

2. Почему изменили статус храма?

Сергей Боженко,

архитектор:

Город буквально пожертвовал парк для кафедрального собора. Неизвестно согласились бы отдать его под рядовую церковь.

Евгений Востриков,

гендиректор компании «Домострой-Барнаул»:

Я хочу сказать как гражданин. Я в Барнауле родился и, наверное, умру в этом городе. Когда прозвучало предложение построить здесь кафедральный собор, приехал патриарх, освятил камень, у меня гордость возникла за город и родину. Глядя на сегодняшний проект, чувствую себя обманутым, причем вдвойне. Ведь обманут я церковью. Господа, если мы решили строить кафедральный собор, так давайте его строить! Они во всем мире строятся веками, не нужно ничего делать впопыхах.

Георгий Крейдун,

протоиерей:

Вопрос про кафедральный собор не снят, но пока на него нет решимости. Карлин был не готов. Сейчас Виктор Петрович Томенко еще мало времени здесь находится, чтобы принимать ответственные решения такого рода. Вопрос ни в коем случае не снимается с повестки. Но по какому пути пойдем — Обской бульвар или еще какие-то участки.

Проект храма на аллее ветеранов в Барнауле., пр. Ленина 152е. Из архива редакции.

3. Стоит ли рубить деревья ради храма?

Сергей Боженко,

архитектор:

Игнорирование существующей структуры зеленых насаждений и дорожек приведет к излишней и ничем не оправданной вырубке деревьев.

Петр Анисифоров,

архитектор:

Раз размеры храма уменьшились, предлагаю рассмотреть возможность его переориентации по канонам и перемещению в зону наименьшей вырубки деревьев. Мне кажется, вырубки могут привести к негативному восприятию строительства.

Георгий Крейдун,

протоиерей:

Епархия чувствует ответственность за то, чтобы сохранить парк максимально.

Протоиерей Георгий Крейдун. Из архива редакции.

4. Зачем Барнаулу храм по типовому проекту?

Сергей Боженко,

архитектор:

Мне обидно, что к Барнаулу относятся как к провинциальной деревне, где можно разместить типовой храм. Я видел в Подмосковье храм, построенный по этой компоновке. Эксплуатация таких сооружений крайне неудобна.

Евгений Востриков,

гендиректор компании «Домострой-Барнаул»:

Во всем мире культовые сооружения это произведения искусства. Здесь же нет никакого стиля — ни европейского, ни деревенского. Я против этого проекта в принципе.

Георгий Крейдун,

протоиерей:

Я не думаю, что уменьшив архитектурный объем, мы не сможем создать здесь красоту. Форма храма, конечно, типовая, а отделка нет — мозаичные полотна на фасаде, рельеф плюс подсветка.

Градосовет по обсуждению проекта храма на аллее ветеранов в Барнауле. Из архива редакции.

5. Зачем нужны пандус в 58 метров и длинная лестница?

Сергей Боженко,

архитектор:

Я уверен, что организация устойчивого подъемника внутри помещения будет намного дешевле, чем строительство этого пандуса. Им пользоваться не будут — длинно, скользко, надо чистить.

Владимир Бутаков,

заместитель председателя комитета по строительству и архитектуре администрации Барнаула:

В храм должны ходить люди. Представьте, как пожилые люди будут подниматься по этим лестницам.

Градосовет по обсуждению проекта храма на аллее ветеранов в Барнауле. Из архива редакции.

6. Откуда детская площадка и водоем при храме?

Сергей Боженко,

архитектор:

Схема разработана неудачно с экологической, транспортной точек зрения и организации главных входов. Размещение водоема ничем не мотивировано, не обусловлено функцией храма, но приведет к неизбежным вырубкам зелени и необходимости создавать обслуживающие инженерные сооружения.

Виктор Четошников,

главный архитектор Алтайского края:

Много всего нарисовано формально, непонятно для чего.

Петр Анисифоров,

архитектор:

Я не уверен, что на храмовой территории нужно располагать пруды, детские площадки, альпийские горки. Принадлежат ли они к храму, который к тому же предлагается обнести забором, а, значит, никакого доступа к ним не будет?

Градосовет по обсуждению проекта храма на аллее ветеранов в Барнауле. Из архива редакции.

7. Кафе с видом на унитазы?

Сергей Боженко,

архитектор:

Внутренняя планировка цокольного этажа — заходим в тамбур и видим открытые настежь туалеты. Напротив чайная — из нее будут видны унитазы. Так не делается.

8. Храм со сквозняками?

Сергей Боженко,

архитектор: