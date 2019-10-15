Телеведущий Соловьев прокомментировал сообщения о своем итальянском гражданстве

Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что обвиняющий его в наличии итальянского гражданства человек «впал в прелесть».

«Мне этого человека искренне жалко, он впал в прелесть. Это крайне опасно. Надеюсь, к нему вернется разум», — цитирует Соловьева «Национальная служба новостей».

Он пояснил, что никогда не задумывался о смене российского гражданства.

Ранее СМИ сообщили, что Соловьев подал документы для получения гражданства Италии. Против этого выступил священник-эмигрант, который обвинял журналиста в межнациональной розни и экстремизме, пишет ura.ru.

Кадрами, где присутствовал ведущий телеканала «Россия 1», делилась его коллега Ксения Собчак. В ответ журналист посоветовал ей «заняться замечательным Богомоловым», передает «Федеральное агенство новостей».

Ранее телеведущий Владимир Соловьев в своей программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» раскритиковал первую пресс-конференцию украинского президента, которая прошла 11 октября.

«Рупор российского гостелерадио» обвинил Зеленского в том, что тот кормит свой народ «фаст-фудом в стиле шаурмы».