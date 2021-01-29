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Недвижимость

Строители Алтая заявили, что устали бороться с бюрократией и молчанием чиновников

Нешуточные страсти разгорелись на очередном заседании правления Союза строителей Алтая, которое состоялось 28 января. Виной всему одностороннее, по мнению девелоперов, общение с минстроем и чересчур позитивная оценка чиновниками развития строительной индустрии — без болевых точек, требующих быстрого и комплексного лечения. Весь гнев застройщиков обрушился на заместителя министра Игоря Спивака.

Заседание правления Союза строителей Алтайского края.
Заседание правления Союза строителей Алтайского края.

Разговор на повышенных тонах

Члены правления встретились, чтобы обсудить повестку дня отчетно-выборного собрания, запланированного на конец февраля. В нее, помимо докладов и организационных моментов в виде избрания нового состава правления и его председателя, были включены наиболее острые вопросы, волнующие алтайский девелопмент.

Вид на Барнаул. Новостройки.
Вид на Барнаул. Новостройки.
Анна Зайкова.

А именно, известные четыре «всадника апокалипсиса»: повышение норм сейсмической безопасности, ценообразование квадратного метра, отсутствие земли для комплексного строительства и корректировка генплана Барнаула.

Застройщики пояснили, что не раз обращались за помощью в решении сложившейся ситуации к городской и региональной власти, профильным комитетам и министерствам. По понятным причинам основной упор делался на работу с краевым минстроем. К его работе у Союза строителей и возникли серьезные претензии. Одна из них — одностороннее общение.

Игра в одни ворота

Стройка социального объекта.
Стройка социального объекта.
Минстрой Алтайского края.

Члены правления едины в своем мнении — чиновники их отчасти игнорируют. Письма и обращения, отправленные в региональное министерство, чаще всего оставались без ответа. Хотя, в октябре прошлого года пришло долгожданное исключение, но содержание ответа было похоже, по мнению застройщиков, на отписку.

Так, им не хватило конкретики в вопросе внесения в контракты дополнительных затрат на противоковидные мероприятия. Об этом рассказала гендиректор ассоциации СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович.

Барнаул, 1980-е. Стройка.
Барнаул, 1980-е. Стройка.
retro. moi-barnaul.ru

Она пояснила, что в связи с апрельскими указами Владимира Путина, заказчикам разрешили вносить изменения не только в контракты на запланированные объекты, но и на текущие, уже строящиеся здания. Предполагалось, что данный вопрос будет детально проработан минстроем Алтайского края, а результаты — доведены до застройщиков. Пока девелоперы не увидели ощутимых изменений.

Причина, как полагают многие члены правления, проста как мир — бюрократия, когда многочисленные сотрудники раздутого аппарата минстроя просто «кидают друг в друга бумажками».

Дополнительные раздражители

На стройке. Строители.
На стройке. Строители.
altapress.ru

Гнев у застройщиков вызывает и до сих пор не решенный вопрос с сейсмическими нормами, которые приведут к увеличению себестоимости строительства, в том числе бюджетного, и с расхождениями в оценке объемов строящегося жилья.

В первом случае пока все более-менее понятно — министр Иван Гилев во время недавней пресс-конференции подчеркнул, что проблема решается совместно с федеральным министерством.

Однако со вторым пунктом не все так прозрачно. Если бы цифры отчетов руководителя инспекции стройжилнадзора края Олега Веремеинко и главы минстроя разнились на десятки квадратных метров, это еще можно было бы объяснить. Но расхождение в миллионы квадратов вызвали непонимание и возмущение строителей.

О том, что на это ответил Игорь Спивак, почему Юрий Гатилов грозится «завалить всю программу по социалке», а также какие еще вопросы обсуждали девелоперы на заседании правления, читайте на altapress.ru 1 февраля.

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