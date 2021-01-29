Строители Алтая заявили, что устали бороться с бюрократией и молчанием чиновников

Нешуточные страсти разгорелись на очередном заседании правления Союза строителей Алтая, которое состоялось 28 января. Виной всему одностороннее, по мнению девелоперов, общение с минстроем и чересчур позитивная оценка чиновниками развития строительной индустрии — без болевых точек, требующих быстрого и комплексного лечения. Весь гнев застройщиков обрушился на заместителя министра Игоря Спивака.

Разговор на повышенных тонах

Члены правления встретились, чтобы обсудить повестку дня отчетно-выборного собрания, запланированного на конец февраля. В нее, помимо докладов и организационных моментов в виде избрания нового состава правления и его председателя, были включены наиболее острые вопросы, волнующие алтайский девелопмент.

Вид на Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова.

А именно, известные четыре «всадника апокалипсиса»: повышение норм сейсмической безопасности, ценообразование квадратного метра, отсутствие земли для комплексного строительства и корректировка генплана Барнаула.

Застройщики пояснили, что не раз обращались за помощью в решении сложившейся ситуации к городской и региональной власти, профильным комитетам и министерствам. По понятным причинам основной упор делался на работу с краевым минстроем. К его работе у Союза строителей и возникли серьезные претензии. Одна из них — одностороннее общение.

Игра в одни ворота

Стройка социального объекта. Минстрой Алтайского края.

Члены правления едины в своем мнении — чиновники их отчасти игнорируют. Письма и обращения, отправленные в региональное министерство, чаще всего оставались без ответа. Хотя, в октябре прошлого года пришло долгожданное исключение, но содержание ответа было похоже, по мнению застройщиков, на отписку.

Так, им не хватило конкретики в вопросе внесения в контракты дополнительных затрат на противоковидные мероприятия. Об этом рассказала гендиректор ассоциации СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович.

Барнаул , 1980-е. Стройка. retro. moi-barnaul.ru

Она пояснила, что в связи с апрельскими указами Владимира Путина, заказчикам разрешили вносить изменения не только в контракты на запланированные объекты, но и на текущие, уже строящиеся здания. Предполагалось, что данный вопрос будет детально проработан минстроем Алтайского края, а результаты — доведены до застройщиков. Пока девелоперы не увидели ощутимых изменений.

Причина, как полагают многие члены правления, проста как мир — бюрократия, когда многочисленные сотрудники раздутого аппарата минстроя просто «кидают друг в друга бумажками».

Дополнительные раздражители

На стройке. Строители. altapress.ru

Гнев у застройщиков вызывает и до сих пор не решенный вопрос с сейсмическими нормами, которые приведут к увеличению себестоимости строительства, в том числе бюджетного, и с расхождениями в оценке объемов строящегося жилья.

В первом случае пока все более-менее понятно — министр Иван Гилев во время недавней пресс-конференции подчеркнул, что проблема решается совместно с федеральным министерством.

Однако со вторым пунктом не все так прозрачно. Если бы цифры отчетов руководителя инспекции стройжилнадзора края Олега Веремеинко и главы минстроя разнились на десятки квадратных метров, это еще можно было бы объяснить. Но расхождение в миллионы квадратов вызвали непонимание и возмущение строителей.

О том, что на это ответил Игорь Спивак, почему Юрий Гатилов грозится «завалить всю программу по социалке», а также какие еще вопросы обсуждали девелоперы на заседании правления, читайте на altapress.ru 1 февраля.