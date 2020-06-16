Томенко ставят перед выбором: «Сад памяти» или коттеджи в барнаульском бору

Алтайский комитет ОНФ и две «силовые» ветеранские организации подготовили патриотичное обращение к губернатору Виктору Томенко. Авторы уверены, что губернатору важно стать участником акции «Сад памяти», лично поддержанной президентом Владимиром Путиным. При этом общественники видят будущий парк на конкретной площадке в ленточном бору. Важный нюанс в том, что данный участок леса недавно выделен командой Томенко под индивидуальное жилье, а в ситуации разбираются МВД и прокуратура.

«Отлично!» от Путина

Письмо общественников с инициативой присоединиться к Международной акции «Сад памяти» подготовлено в адрес губернатора Виктора Томенко и главы Барнаула Вячеслава Франка.

Под документом (копия имеется в распоряжении редакции) стоят подписи известных в регионе людей: главы алтайского исполкома Общероссийского народного фронта Сергея Войтюка, председателя организации ветеранов «Боевое братство» Вячеслава Кравченко, руководителя Алтайского краевого Совета ветеранов ОВД и внутренних войск Михаила Улитина.

Сейчас дополнительно идет сбор подписей тех жителей барнаульского поселка Кирова, которые также решили поддержать открытие «Сада памяти» в их микрорайоне. Планируется собрать не менее 500 подписей.

«Сад памяти» — Международная акция, в рамках которой необходимо высадить в России 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны соотечественниках.

Встреча Путина с экологами и зоозащитниками в формате видеоконференции. kremlin.ru.

Владимир Путин 5 июня на встрече с экологами в Белгородской области эмоционально заявил, что всемерно поддерживает акцию, назвав ее идею «замечательной». После этого к акции присоединились несколько регионов России.

Перед отправкой на фронт

Новый мемориальный парк нужно разместить на участке ленточного бора в поселке Кирова, считают авторы обращения к губернатору и главе Барнаула. Там перед самой отправкой на фронт в 1941 году стояли дивизии, сформированные из числа жителей Алтайского края.

«Поэтому, учитывая безмерный героический подвиг земляков в годы ВОВ, предлагаем в рамках присоединения Алтайского края к акции „Сад памяти“ создать парк именно в пос. Кирова, в границах существующего Булыгинского бора. Соответствующая этим целям площадка имеется… Но в дальнейшем велика вероятность ее застройки индивидуальными жилыми домами», — говорится в обращении.

В документе указан и адрес этой площадки — земельные участки с адресами на ул. Кутузова, их литеры — 14-б и 14-в. Они находятся там, где ленточный бор граничит с многоэтажными жилыми домами.

Топор. СС0

Льготник в погонах

Как уже сообщал Altapress.ru, распоряжениями краевого управления имущественных отношений весной 2020 года два этих участка были бесплатно предоставлены под индивидуальную жилую застройку. Площадь каждого составляет около 1 га, кадастровая стоимость — около 3 млн рублей за штуку.

Довольно быстро стало известно о том, что получателями земли в бору являются льготники — многодетные семьи. Глава одной из них — предприниматель Дмитрий Беломестных.

Второй участок достался семье его близкого родственника — Алексея Пашинина, заместителя начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения ГУ МВД по Алтайскому краю.

Глава Алтайкрайимущества Елена Зинкова на запрос редакции сообщила, что земельные участки предоставлены льготникам на законных основаниях, вопрос был согласован со всеми уполномоченными ведомствами.

Тем не менее, ситуация после ее огласки получила широкий резонанс. Так, «Российская газета», являющаяся официальным СМИ правительства, сообщила о начале служебной проверки, инициированной начальником ГУ МВД по Алтайскому краю Андреем Подоляном. Проверку проводил служба собственной безопасности полицейского главка.

Андрей Подолян в Чечне. 22.мвд.рф

Через несколько дней депутат АКЗС Альберт Лунев, комментируя на сайте краевого парламента развивающийся вокруг участков на ул. Кутузова скандал, заявил, что «многодетные семьи стали заложниками ситуации, в которой непроверенная информация была транслирована через различные источники». Однако, по словам Лунева, «все обстоятельства дополнительно проверяются Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой».

Что скажет прокурор?

Редакция направила официальный запрос прокурору Алтайского края Александру Рудневу, чтобы выяснить суть проверки, о которой заявил депутат АКЗС.

Также мы попросили Александра Руднева сообщить о мерах прокурорского реагирования по участкам на ул. Кутузова 14-б и 14-в, которые принимались ранее.

Дело в том, что на одном из этих наделов и сегодня сохранились фрагменты фундамента. Жители поселка Кирова рассказывают, что примерно в 2005 году некое физическое лицо по согласованию с мэрией Барнаула уже пыталось возвести здесь коттедж.

Стройку «инвестору» пришлось свернуть после того, как против нее выступили собственники расположенных рядом лыжных баз. Также жители поселка считают, что землю в бору тогда удалось отстоять благодаря вмешательству природоохранной прокуратуры.

Александр Руднев , прокурор Алтайского края. www. prok-altai.ru

Историю нужно знать

Общественники, подготовившие обращение к Виктору Томенко и Вячеславу Франку, полагают, что после создания «Сада памяти» в ленточному бору многодетным семьям Беломестных и Пашинина можно будет выделить «равноценные земельные участки», но в другой части города.

А самих жителей пос. Кирова больше интересует: кто именно и из каких соображений около 15 лет назад придумал перевести часть соснового бора, этого традиционного места семейного отдыха барнаульцев, в «земли населенных пунктов», чтобы отдать их потом под частные стройки?

Елена Зинкова из Алтайкрайимущества заверяет, что у нее ответа на этот вопрос нет. Полагаем, он имеется у регионального управления Росреестра, в котором Altapress.ru и запросил всю «правовую» историю парочки гектаров леса на ул. Кутузова.