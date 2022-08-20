«Трешку» с витражными окнами в дома комфорте-класса продают в Барнауле почти за 6 млн рублей

Квартира площадью 61 кв. м продается за 5,9 млн рублей. В пересчете стоимость одного кв. м составит 96 721 рубль.
Жилье находится на восьмом этаже 16-этажного дома 2015 года постройки.
В квартире имеются лоджия, витражные окна, теплый пол, а также подсобка, которую можно использовать как гардеробную.
В квартире уже сделан качественный ремонт.
«Если у вас есть дети, или в будущем планируете обзавестись, то покупая эту квартиру, школа и детский сад у вас будет чуть ли не во дворе.» — пишет автор объявления.
Двор дома представляет собой закрытую территорию, где находятся детская и спортивные площадки. Имеется подземная парковка, а также во открытая во дворе.
Дом располагается в районе с хорошо развитой инфраструктурой и неплохой транспортной развязкой.