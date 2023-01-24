Триллер для трейлеров. В историческом центре Барнаула построят необычный гараж с тяжелой судьбой

В Барнауле на ул. Чехова, 5 расчистили строительную площадку под новый центр проката домов на колесах. В том что здание будет построено бизнесмены уверены, а вот когда там появятся десятки новеньких автотрейлеров — оказалось большой загадкой. О судьбе красивого гаража altapress.ru рассказал соинвестор проекта Андрей Загарин.

Прокат трейлеров в России набрал популярность во время пандемии. Туристы, столкнувшись с закрытыми границами, начали самостоятельно исследовать уголки необъятной родины. Исключением не стал и Алтай. Поэтому в Барнауле решили сдавать дома на колесах.

Однако ситуация изменилась: воплотить задуманное не успели из-за санкций, связанных с СВО.

«Все стало стоить каких-то ненормальных денег, — объясняет Андрей Загарин. — Трейлеры частично производились в Италии, частично в Германии. И не заплатить: все встало».

Как рассказал соинвестор, в автопарке сейчас есть всего лишь два дома на колесах. «Для двух единиц мы бы и не затевали эту историю, — говорит он. — Заранее ничего не приобрели, хотели строить и закупать параллельно».

Сейчас трейлеры стоят на базе. Летом их сдают в аренду через фирму Cardcor. «Сотрудничала с нами, потому что у нее такого сегмента не было, — говорит Загарин. — Мы хотели расшириться, как время придет. Но не пришло пока».

Центр для проката трейлеров , Чехова , 5. Вариант расположения , отклоненный градсоветом. Проектная мастерская «Алтай».

«Понимаю масштаб проблемы»

Приобретать иностранные трейлеры почти невозможно, а покупать для проката б/у технику — исключено, считает собеседник.

«Это ведь, как правило, чуть живое, а надо крепенькое, новенькое, чтобы люди пользовались и ничего не ломалось. Ценник за аренду — 15−20 тыс. рублей в день. Представьте, какое идеальное состояние должно быть, чтобы люди платили», — говорит он.

Самому занять свободную нишу и создавать импортозаместительные трейлеры предприниматель и не думал.

«Производство отнимет очень много времени. Нужно начинать с нуля: все найти, рассчитать, испытывать, — перечисляет Андрей Загарин. — Понимаю масштаб проблемы и лично не хотел бы этим заниматься. И в плане финансов тема мелковата: ну, сколько этих трейлеров можно в год продать? Экономики для себя не вижу».

Партнеры рассматривают различные варианты, как можно использовать построенный гараж, пока не появится возможность приобрести автопарк. Один из них — сдавать помещение в аренду автосалону б/у машин. «Их много появилось, — добавляет соинвестор.

Андрей Загарин. Олег Богданов

Кирпичи и фейковые окна

Здание с колоннами построят из красного кирпича. На трех фасадах появятся большая арочная имитация окон. При проектировании авторы опирались на визуальный облик петербургской Новой Голландии.

Гараж разместят ближе к красной линии, оставив позади место для маневров, которые потребуются, чтобы прицепить трейлер к автомобилю.

«Мы хотели посадить здание вглубь территории, но градсовет был неумолим, — говорит Андрей Загарин. — Просили расположить у красной линии, выдвинуть. Мы на их требование пошли, хотя, с точки зрения эксплуатации это будет не очень удобно».

Внутри объекта появится сама стоянка для автотрейлеров, санузел и подсобка. Вечером на фасаде будут включать декоративную подсветку.

«Гараж, конечно, красивый получится, ведь мы его хотели делать лицом компании», — говорит Андрей Загарин.

Заказчиком проекта обозначена компания «Спектр-Строй».

«Прошли все этапы согласования, — говорит Андрей Загарин. — От нас теперь требуются только даты, когда начинаем, — закинем документы и получим разрешения. Планируем строиться с мая».