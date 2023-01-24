24 января
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Недвижимость

Триллер для трейлеров. В историческом центре Барнаула построят необычный гараж с тяжелой судьбой

В Барнауле на ул. Чехова, 5 расчистили строительную площадку под новый центр проката домов на колесах. В том что здание будет построено бизнесмены уверены, а вот когда там появятся десятки новеньких автотрейлеров — оказалось большой загадкой. О судьбе красивого гаража altapress.ru рассказал соинвестор проекта Андрей Загарин.

Центр для проката трейлеров, Чехова, 5.
Центр для проката трейлеров, Чехова, 5.
Проектная мастерская "Алтай".

Прокат трейлеров в России набрал популярность во время пандемии. Туристы, столкнувшись с закрытыми границами, начали самостоятельно исследовать уголки необъятной родины. Исключением не стал и Алтай. Поэтому в Барнауле решили сдавать дома на колесах.

Однако ситуация изменилась: воплотить задуманное не успели из-за санкций, связанных с СВО.

«Все стало стоить каких-то ненормальных денег, — объясняет Андрей Загарин. — Трейлеры частично производились в Италии, частично в Германии. И не заплатить: все встало».

Как рассказал соинвестор, в автопарке сейчас есть всего лишь два дома на колесах. «Для двух единиц мы бы и не затевали эту историю, — говорит он. — Заранее ничего не приобрели, хотели строить и закупать параллельно».

Сейчас трейлеры стоят на базе. Летом их сдают в аренду через фирму Cardcor. «Сотрудничала с нами, потому что у нее такого сегмента не было, — говорит Загарин. — Мы хотели расшириться, как время придет. Но не пришло пока».

Центр для проката трейлеров, Чехова, 5. Вариант расположения, отклоненный градсоветом.
Центр для проката трейлеров, Чехова, 5. Вариант расположения, отклоненный градсоветом.
Проектная мастерская «Алтай».

«Понимаю масштаб проблемы»

Приобретать иностранные трейлеры почти невозможно, а покупать для проката б/у технику — исключено, считает собеседник.

«Это ведь, как правило, чуть живое, а надо крепенькое, новенькое, чтобы люди пользовались и ничего не ломалось. Ценник за аренду — 15−20 тыс. рублей в день. Представьте, какое идеальное состояние должно быть, чтобы люди платили», — говорит он.

Самому занять свободную нишу и создавать импортозаместительные трейлеры предприниматель и не думал.

«Производство отнимет очень много времени. Нужно начинать с нуля: все найти, рассчитать, испытывать, — перечисляет Андрей Загарин. — Понимаю масштаб проблемы и лично не хотел бы этим заниматься. И в плане финансов тема мелковата: ну, сколько этих трейлеров можно в год продать? Экономики для себя не вижу».

Партнеры рассматривают различные варианты, как можно использовать построенный гараж, пока не появится возможность приобрести автопарк. Один из них — сдавать помещение в аренду автосалону б/у машин. «Их много появилось, — добавляет соинвестор.

Андрей Загарин.
Андрей Загарин.
Олег Богданов

Кирпичи и фейковые окна

Здание с колоннами построят из красного кирпича. На трех фасадах появятся большая арочная имитация окон. При проектировании авторы опирались на визуальный облик петербургской Новой Голландии.

Гараж разместят ближе к красной линии, оставив позади место для маневров, которые потребуются, чтобы прицепить трейлер к автомобилю.

«Мы хотели посадить здание вглубь территории, но градсовет был неумолим, — говорит Андрей Загарин. — Просили расположить у красной линии, выдвинуть. Мы на их требование пошли, хотя, с точки зрения эксплуатации это будет не очень удобно».

Внутри объекта появится сама стоянка для автотрейлеров, санузел и подсобка. Вечером на фасаде будут включать декоративную подсветку.

«Гараж, конечно, красивый получится, ведь мы его хотели делать лицом компании», — говорит Андрей Загарин.

Заказчиком проекта обозначена компания «Спектр-Строй».

«Прошли все этапы согласования, — говорит Андрей Загарин. — От нас теперь требуются только даты, когда начинаем, — закинем документы и получим разрешения. Планируем строиться с мая».

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