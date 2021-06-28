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Недвижимость

Цены госконтрактов на возведение социальных объектов и капремонт могут пересмотреть, но не для всех

Стоимость ряда государственных контрактов на возведение новых, а также реконструкцию и капремонт старых объектов соцкультбыта может быть изменена, но только в случае удорожания стройматериалов. Об этом сообщила директор департамента ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя России Ирина Тютьмина.

Строительство в Барнауле.
Строительство в Барнауле.
Михаил Хаустов

Ранее федеральное министерство подготовило изменения в закон о госзакупках (44-ФЗ). Они позволят заказчику менять цену контракта на строительство, реконструкцию или капремонт без заключения нового договора.

Такая возможность появится, если в период исполнения контракта, заключенного на срок не менее года, подорожание какой-либо позиции стройматериалов приведет к увеличению общей стоимости строительства более чем на 5% и невозможности выполнения договора. При этом пересмотр условий контракта не должен вести к увеличению срока его выполнения или росту цены договора более чем на 30%.

«Минстрой уже подготовил проект изменений в постановление правительства, где у нас установлен критерий в 100 миллионов рублей. Вместо 100 миллионов мы предлагаем установить 15 миллионов», — отметила Тютьмина на заседании комиссии по ценообразованию в строительстве Общественного совета при Минстрое России и комитета по развитию строительной отрасли и контрактной системе НОСТРОЙ.

Она подчеркнула, что речь идет о госконтрактах на выполнение работ по строительству, заключенных на срок не менее одного года, и цена которых составляет не менее 100 млн рублей.

Сейчас доля госконтрактов стоимостью менее 100 миллионов рублей и продолжительностью строительства более года составляет 68% на федеральном и региональном уровнях и 79% - на муниципальном.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки денег в Бийске приостановлено строительство детского сада и школы.

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