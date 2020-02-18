Продажи новостроек существенно снизились в Алтайском крае

В IV квартале 2019 года в Алтайском крае оформили 1 794 договора долевого участия (ДДУ). Это на 30% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, пишет «Алтайский портал недвижимости» со ссылкой на данные Росреестра.

За весь 2019 год в регионе оформили 9 094 ДДУ, что на 6% ниже общих показателей 2018 года.

Падение спроса неизбежно из-за введения проектного финансирования. Пока в Алтайском крае строят лишь 16 объектов по новым правилам. За второе полугодие 2019 года с использованием эскроу-счетов заключили 172 ДДУ, в январе 2020 — еще 52.

Эксперты говорят, что проектное финансирование повышает стоимость долевок: в некоторых случаях она увеличилась на 15−20% и превысила стоимость вторичного жилья.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров обратился в минстрой с предложением ввести регулирование цен на квартиры в строящихся многоквартирных домах,