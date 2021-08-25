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Недвижимость

Тяжелая артиллерия на жилищном фронте: власти Алтайского края включились в борьбу за детей-сирот

Минстрой Алтайского края и Региональное жилищное управление по просьбе altapress.ru рассказали, почему дети-сироты до сих пор не могут получить жилищные сертификаты. Краевые власти не согласны с доводами районных судов, которые отказывают нуждающимся. Подробности — в материале altapress.ru.

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края.
Анна Зайкова.

Непримиримость суда

Напомним, альтернативная мера в виде сертификатов в Алтайском крае была утверждена постановлением регионального правительства от 29 апреля текущего года. Документ подписал губернатор Виктор Томенко. Формально нововведение заработало с 1 июля.

Но процесс выдачи жилищных сертификатов «споткнулся» о решения районных судов. Ссылаясь на противоречие краевого законодательства федеральному, они отказали первым обратившимся детям-сиротам в утверждении мирового соглашения с Региональным жилищным управлением (РЖУ). Без документа сертификаты выдавать нельзя.

О ситуации в середине августа altapress.ru рассказали непосредственные участники — дети-сироты, которые отказались от причитающихся им квартир в пользу новой меры.

Подписание документов.
Подписание документов.
Depositphotos.

Как рассказали нам собеседники, сегодня жилье предоставляют тем детям-сиротам, у которых на руках есть решение суда, где РЖУ обязывают обеспечить льготную категорию граждан «жилыми квадратами», причитающимися по закону.

Суть же мирового соглашения состоит в том, что обе стороны — управление и заявитель на сертификат — договариваются об использовании альтернативной меры. Ведомство обязуется выдать сертификат, номиналом в 1,325 млн рублей, а сирота соглашается отказаться от требований на квартиру в пользу документа. И это сугубо добровольная процедура.

Более подробно об этой истории можно прочитать здесь.

Ключи от дома.
Ключи от дома.
pixabay.com.

Справка

Идея нововведения заключалась в том, чтобы получатели могли купить с использованием бюджетных средств жилье, в котором они действительно нуждаются. В частности, более комфортное и просторное, чем им предоставляло государство. Разницу в цене сироты могли бы покрыть за счет собственных накоплений, материнского капитала или ипотеки.

После покупки льготникам разрешили оформить «жилые квадраты» в собственность «не отходя от кассы». Более того, сертификаты должны были действовать на территории всего Алтайского края. Таким образом, дети-сироты могли приобрести крышу над головой в любом населенном пункте региона, а не только в том, где они прописаны.

Все в рамках закона

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

С просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию altapress.ru обратился в краевое правительство. На вопросы ответило профильное подразделение регионального минстроя — управление по жилищно-коммунальному хозяйству.

Его специалисты не считают ситуацию с жилищными сертификатами юридической коллизией между краевым и федеральным законодательством.

«На определения Железнодорожного районного суда Барнаула, которыми отказано в удовлетворении мировых соглашений, заключенных между КГКУ „Региональное жилищное управление“ (далее — „Учреждение“) и детьми-сиротами, в настоящее время поданы апелляционные жалобы и от Учреждения, и от прокуратуры Алтайского края», — говорится в ответе замминистра, начальника управления по ЖКХ Евгения Григоренко.

Прокуратура Алтайского края.
Прокуратура Алтайского края.
altapress.ru

Управление, как и прокуратура Алтайского края, не согласны с позицией суда в части возможных противоречий условий мирового соглашения федеральному законодательству. Правовые доводы будут предоставлены суду второй инстанции.

«Механизм решения возникающих вопросов будет определен в том числе с учетом позиции суда по делу об оспаривании нормативных правовых актов Алтайского края», — сказано в сообщении.

Дерево в интерьеры квартиры.
Дерево в интерьеры квартиры.
novate.ru

По мнению минстроя, нормативные правовые акты Алтайского края приняты в соответствии со статьями 3 и 5 Закона 159-ФЗ.

«<…> так как устанавливают дополнительные виды социальной поддержки детей-сирот за счет средств бюджета субъекта РФ, учитывая, что Законом № 159 не урегулированы вопросы: обеспечения жильем детей-сирот, в отношении которых приняты судебные решения о предоставлении жилого помещения (установление очередности); сроки и порядок предоставления жилых помещений при отсутствии в субъекте РФ в необходимом количестве жилых помещений, соответствующих установленным критериям, в том числе и в отношении детей-сирот, имеющих соответствующие судебные решения», — отмечает Григоренко.

Краевая прокуратура каких-либо нарушений не выявила.

Опыт других регионов

Памятник основателям Иркутска.
Памятник основателям Иркутска.

Управление ЖКХ отмечает, что кроме Алтайского края, сертификаты были приняты в 12 регионах России. Среди них: Приморский край, Вологодская, Иркутская, Калининградская области и т. д.

«В Алтайском крае введение такой меры поддержки было рекомендовано также Следственным комитетом Российской Федерации и прокуратурой Российской Федерации, позиция которых поддержана следственным управлением по Алтайскому краю и прокуратурой Алтайского края», — говорится в сообщении.

Отмечается, что реализацию механизма предоставления сертификатов в случае с каждым конкретным регионом, сложно спрогнозировать. В частности, в Приморском крае суды удовлетворили мировые соглашения, а вот в Ставропольском крае — нет.

Грусть. Депрессия. Маска
Грусть. Депрессия. Маска
CC0

315 сирых и без квартир

Тем временем, в Региональное жилищное управление (согласно ответу РЖУ на запрос altapress.ru — Прим. Ред.) уже подано 315 заявлений на жилищные сертификаты. Первые из претендентов и столкнулись с отказами в утверждении мировых соглашений.

Но данный документ является обязательным условия предоставления сертификатов. И РЖУ, принимает все меры для «оспаривания определений суда в вышестоящих судебных инстанциях».

Суд
Суд
СС0

Что касается вопроса, хватит ли денег на реализацию нововведения, то в ведомстве, как и в минстрое, отметили, что «размер краевого финансирования будет установлен исходя из количества детей-сирот, прошедших все этапы соответствующего механизма, установленного правительством Алтайского края от 29 апреля 2021 года». В перечень входит и мировое соглашение.

Детям-сиротам остается только ждать, чем закончатся все судебные тяжбы. Altapress.ru следит за развитием ситуации.

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