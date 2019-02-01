У главы Газпрома нашли на Неве пятиэтажные хоромы за 1 млрд

Она находится в центре Санкт-Петербурга на берегу Невы. Квартира куплена Миллером в 2014 году.
Ее рыночную стоимость оценили в миллиард рублей.
Когда глава «Газпрома» выходит на террасу или лоджию, он видит Неву, Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и Эрмитаж, пишет polit.ru.
Площадь апартаментов в издании сравнили с двумя мини-футбольными полями или почти четвертью стадиона «Зенит-Арена».
Пятиэтажная квартира главы «Роснефти» Игоря Сечина долго занимала первое место по площади среди апартаментов российских чиновников и глав госкорпораций. Целый подъезд в Коробейниковом переулке Москвы элитного ЖК Crystal House — 1229 квадратных метров. Рыночная стоимость — 2 млрд.
До Миллера Сечин был неофициальным лидером «квартирного рейтинга».
«Пятиуровневая квартира в Москве, в самом центре столицы, с бассейном, хамамом, домашним кинотеатром, винной комнатой», — описывалась недвижимость главы «Роснефти».
Олигархов нет
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов. Но 94% опрошенных специалистами ВЦИОМ россиян уверены в обратном.
В числе олигархов опрошенные называли Романа Абрамовича (15%), Олега Дерипаску (8%), Михаила Прохорова (7%), Владимира Потанина (4%), Анатолия Чубайса (4%), Алексея Миллера (4%), Алишера Усманова (4%), Бориса Березовского (3%), Игоря Сечина (3%) и Михаила Ходорковского (2%).