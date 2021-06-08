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Недвижимость

У известного барнаульского застройщика пытаются отсудить бункер

Росимущество обратилось в суд с иском к Сергею Отмашкину (сыну и заместителю гендиректора ГК «Союз») с требованием признать право собственности Российской Федерации на бункер. Об этом пишет «Алтайский портал недвижимости».

Бомбоубежище.
Бомбоубежище.
CC0

Убежище или встроенное защитное сооружение гражданской обороны № 13-О, находится в подвале производственного здания механического цеха № 3 на ул. Северо-Западной, 2 (в здании находится компания «Мартика» и «Алтайгеомаш»). Его площадь составляет чуть более тысячи кв. м.

Ответчик возражал против того, чтобы объект отошел в собственность государства и настаивал на строительно-технической экспертизе за свой счет.

Суд согласился и назначил экспертизу, в ходе которой предстоит определить технические характеристики помещения, соответствуют ли они характеристикам защитного сооружения и является ли этот объект убежищем.

Рассмотрение дела длится с октября 2020 года, стороны спорят по поводу того, что в указанном помещении действительно есть специально оборудованное убежище, и кому оно должно принадлежать.

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