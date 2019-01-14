«У людей нет денег». На «барнаульской Рублевке» выставили на продажу почти 100 квартир

На Змеиногорском тракте в Барнауле одновременно продается почти 100 квартир, которые хозяева преподносят как элитные. Цена на них падает и пока перспектив к росту нет. В числе потенциальных покупателей часто появляются северяне, но в итоге они выбирают не краевую столицу. Однако именно сейчас складываются идеальные условия для покупки квартиры на «барнаульской Рублевке», считают риэлторы.

Массовые продажи дорогой недвижимости на Горе начались с коттеджей. В конце 2018-го стало особенно много предложений, отмечали риэлторы. Одновременно разогревался и рынок квартир в соседних элитных микрорайонах — на Змеиногорском тракте в границах улиц Горнолыжная и Вешняя. Так, в многоквартирных домах на Змеиногорском тракте — в «барнаульской Рублевке» — выставлены на продажу примерно 100 квартир, следует из объявлений на «Авито».

Где и что продают?

В основном это просторные одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные помещения чаще с дизайнерским ремонтом, мебелью и техникой. Цена — от 2,2 млн рублей за однокомнатную до 20 млн рублей за четырехкомнатную.

Хозяева подчеркивают расположение в «единственном в городе» элитном микрорайоне. В некоторых домах ежедневно дежурит консьерж. На территории есть охрана, крытая парковка, беседки с зонами барбекю, фонтан и т.д. В шаговой доступности — удобная транспортная развязка, пишут продавцы в объявлениях.

«Барнаульская Рублевка». «Авито».

Почему продают

Собственники дорогостоящих квартир на Зминогорском тракте продают их не только по житейским причинам (например, из-за развода). Часто от недвижимости в элитном микрорайоне избавляются из-за переезда в другие регионы.

Ирина Глебова,

риэлтор агентства недвижимости «Проспект»:

Многие клиенты продают свои квартиры в Барнауле и едут на юг — в Краснодарский край.

Некоторые продают квартиры, потому что опасаются возможного падения цен в будущем.

Геннадий Малков,

собственник агентства недвижимости «Дом»:

В отличие от большинства барнаульцев, предприниматели рассматривают свою квартиру как финансовый актив. Сейчас они кожей чувствуют, что в экономике края становится меньше денег. Это приведет к падению цен на недвижимость, а они хотят получить за объект максимально возможную сумму, потому и продают ее сейчас.

«Барнаульская Рублевка». «Авито».

Как ведет себя цена

Пока, отмечает Ирина Глебова, цены в объявлениях на квартиры в этом районе заметно не меняются, но это временно.

Ирина Глебова,

риэлтор агентства недвижимости «Проспект»:

Идет легкая корректировка цен в объявлениях. Однако те, кто настроен продать в разумно короткие сроки, при торге значительно уступают. Одну квартиру мы начинали продавать за 8 млн рублей, в итоге ее купили на 800 тыс. дешевле.

Один из собственников квартиры на Горе рассказал altapress.ru, что его товарищ продал квартиру на 4 млн дешевле от стартовой цены: за 12 млн вместо 16 млн рублей.

«Это прекрасная квартира площадью больше 100 „квадратов“ с дизайнерским ремонтом, кладовой в подвале дома и гаражом. Хозяин два года ждал покупателя, в итоге чтобы продать, упал по цене ниже плинтуса», — пояснил собеседник altapress.ru.

Дешеветь «барнаульская Рублевка» будет еще и из-за конкуренции. В числе потенциальных покупателей, говорят риэлторы, часто встречаются люди, переезжающие из северных регионов. Однако они ищут варианты не только в Барнауле, но и рассматривают Белокуриху.

Кроме того, «барнаульской Рублевке» конкуренцию составляют новостройки центра. Семьям с детьми жить там удобно: на Горе есть только детсад, а школьников приходится возить на учебу в другие районы.

ЖК «Столичный». skyscrapercity.com.

Марина Ракина,

соучредитель агентства недвижимости «Проспект»:

В центре Барнаула стало больше жилья сегмента выше среднего. Это новостройка «Селфа» на улице 1905 года, предложение Андрея Комякова (ПСК «Строительная перспектива») на Комсомольском и другие. Многие смотрят: можно купить квартиру площадью около 100 «квадратов» за 5 млн рублей и сделать там свой ремонт, а не покупать за 12 млн аналогичную по площади квартиру на Горе. Понты кончились, люди стремятся оптимизировать свою жизнь, ищут более подходящее жилье.

Для тех, кто все же желает поселиться на Горе, складывается хорошая возможность значительно сэкономить. «Эти квартиры продаются порой на 30−50% ниже себестоимости, потому что сделанный в них интерьер и техника стоят очень дорого», — говорит Малков.