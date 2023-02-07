У всех на виду. Двухуровневый пентхаус с множеством окон продают за 110 млн рублей в Москве

Четырехкомнатную квартиру с множеством окон продают за 110 млн рублей в Москве. Она находится на Сосновой аллее, 1. Объявление размещено на «Авито».

Двухуровневый пентхаус с множеством окон продают за 110 млн рублей в Москве

Площадь двухэтажного пентхауса — 231 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 476 тыс. рублей.

Квартира находится на последнем, 30 этаже в жилом комплексе бизнес-класса «Зодиак».

Пентхаус оформили в стиле «Паризьен». В нем сочетается высококлассная инженерия и французская нежность. В ремонте использовали в гипсовую ручную лепнину, натуральное дерево, мрамор и оникс. Высота потолков — 4,2 — 7 м.

В квартире установили большое количество окон. В спальне — панорамное остекление, где окна занимают почти все стены, включая потолок. Такой же стиль выбрали для ванной комнаты — джакузи стоит напротив панорамы города.

Комнаты обставили итальянской мебелью и немецкой сантехникой.

Рядом с домом много спортивных центров, медицинских учреждений. В шаговой доступности — большой зеленый парк.

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