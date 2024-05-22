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Недвижимость

Ухоженный дачный участок с маленьким домиком продают в Барнауле за 1 млн рублей

Ухоженный участок продают в СНТ «Обь» за 1,1 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Ухоженный дачный участок с маленьким домиком продают в Барнауле за 1 млн рублей.
Ухоженный дачный участок с маленьким домиком продают в Барнауле за 1 млн рублей.
«Авито»

Общая площадь участка 3,3 сот. А площадь домика составляет 25 кв.м.

На территории участка есть новая баня, теплица, кирпичный домик и летний душ.

В домике вставлены пластиковые окна, а также имеется железная дверь.

Сам дом разделен на два этажа. Несмотря на маленькие габариты, внутри есть несколько спальных мест.

На территории высажены красивые цветы, а дорожка креативно сделана из пеньков.

В объявлении сказано, что реальным покупателям продавец сделает скидку.

Ранее сообщалось, что большой и стильный коттедж продают в Барнауле за 35 млн рублей.

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