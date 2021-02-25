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Недвижимость

Управляющая компания контролирует ситуацию в новостройке Барнаула, где жильцов выдувает из дома

Главный инженер управляющей компании «Перспектива» Андрей Щеглов ответил на вопросы, связанные с тем, что в элитной многоэтажке на ул. Интернациональная, 16 без видимых причин часто срабатывает система пожарной безопасности. Об этой проблеме altapress.ru писал на прошлой неделе.

Элитный кирпичный дом на ул. Интернациональная, 16.
Элитный кирпичный дом на ул. Интернациональная, 16.
2 ГИС.

Система исправна

После обращения жильцов и в управляющую компанию «Перспектива» инженеры УК проверили всю систему пожарной безопасности, но неисправностей не обнаружили. Она работает в штатном режиме.

Причин может быть масса. Одна из главных — курящие соседи. Сотрудники управляющей компании отметили, что не раз видели у заслонок воздуховодов емкости с окурками. Они также не исключают шалости детей и вандализм взрослых.

По словам специалистов, клапаны дымоудаления могут запускаться двумя способами:

  1. Срабатывает пожарная сигнализация на этаже, вследствие чего открывается клапан и включается система дымоудаления
  2. Случайное или намеренное нажатие на красные клавиши (кнопки-«грибки»), находящиеся рядом с клапанами, которое приводит систему в действие

Согласно требованиям, доступ к красным «грибкам» сигнализации должен быть беспрепятственным.

Дым.
Дым.
СС0

«Любой человек может совершенно спокойно нажать на большую кнопку. В своей работе мы нередко сталкиваемся с такими вандалами, среди которых часто встречаются подростки или люди в состоянии алкогольного опьянения», — пояснил главный инженер УК «Перспектива» Андрей Щеглов.

На контроле

Что касается обработки обращений, то дом курирует диспетчерская служба, где можно оставить заявку о любой проблеме.

«Когда дом только заселялся, и многие жильцы делали ремонт в своих квартирах, пожарная сигнализация часто срабатывала, так как оптические датчики чутко реагировали на пыль и грязь. Позже все наладилось и проблем не возникало. С тех пор заявки о неисправности системы пожарной безопасности не фиксировались. Обращений собственников по работе системы пожаротушения и дымоудаления в журнале аварийно-диспетчерской службы за два года зафиксировано всего два. Оба отработаны в установленный законодательством в срок», — пояснил Щеглов.

Пожарные в дыму.
Пожарные в дыму.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Холодно, зато безопасно

В то же время, «выдувать» жильцов из квартир система не в силах, но циркуляция воздуха может привести к охлаждению в подъезде. Специалисты уверены, что такое неудобство не идет ни в какое сравнение с необходимостью обеспечить безопасность людей.

Система после запуска работает ограниченное количество времени. Как пояснил инженер УК, за это время консьерж или охранник успевают убедиться в том, что задымления и возгорания нет, и тут же отключают ее на центральном пульте.

«Конечно, сигнализацию можно отключить, как это нередко делается жильцами других новостроек Барнаула, но такие действия могут привести к непредсказуемым последствиям. Так, если случится пожар, то система не оповестит жильцов и не уберет задымление из подъезда. А это уже угрожает жизни и здоровью людей, что недопустимо», — резюмировал главный инженер УК «Перспектива».

Свет. Темнота. Спичка. Огонь.
Свет. Темнота. Спичка. Огонь.
СС0

К слову

В управляющей компании «Перспектива» особо подчеркнули, что все системы дома на ул. Интернациональная, 16, в том числе пожарная сигнализация и система противодымной вентиляции смонтированы и функционируют с 2014 года.

Застройщик не несет гарантию на это оборудование с 2017 года. Естественный износ оборудования неизбежен, а в условиях неправильной эксплуатации и вмешательства посторонних лиц в работу систем тем более. Несколько клапанов дымоудаления, в результате многократных «перекуров» жильцов и баловства детей, начинают демонстрировать нестабильную работу. На них уже обратили особое внимание и взяли на контроль.

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