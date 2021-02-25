Управляющая компания контролирует ситуацию в новостройке Барнаула, где жильцов выдувает из дома

Главный инженер управляющей компании «Перспектива» Андрей Щеглов ответил на вопросы, связанные с тем, что в элитной многоэтажке на ул. Интернациональная, 16 без видимых причин часто срабатывает система пожарной безопасности. Об этой проблеме altapress.ru писал на прошлой неделе.

Система исправна

После обращения жильцов и в управляющую компанию «Перспектива» инженеры УК проверили всю систему пожарной безопасности, но неисправностей не обнаружили. Она работает в штатном режиме.

Причин может быть масса. Одна из главных — курящие соседи. Сотрудники управляющей компании отметили, что не раз видели у заслонок воздуховодов емкости с окурками. Они также не исключают шалости детей и вандализм взрослых.

По словам специалистов , клапаны дымоудаления могут запускаться двумя способами:

Срабатывает пожарная сигнализация на этаже , вследствие чего открывается клапан и включается система дымоудаления Случайное или намеренное нажатие на красные клавиши ( кнопки-«грибки»), находящиеся рядом с клапанами , которое приводит систему в действие

Согласно требованиям, доступ к красным «грибкам» сигнализации должен быть беспрепятственным.

Дым. СС0

«Любой человек может совершенно спокойно нажать на большую кнопку. В своей работе мы нередко сталкиваемся с такими вандалами, среди которых часто встречаются подростки или люди в состоянии алкогольного опьянения», — пояснил главный инженер УК «Перспектива» Андрей Щеглов.

На контроле

Что касается обработки обращений, то дом курирует диспетчерская служба, где можно оставить заявку о любой проблеме.

«Когда дом только заселялся, и многие жильцы делали ремонт в своих квартирах, пожарная сигнализация часто срабатывала, так как оптические датчики чутко реагировали на пыль и грязь. Позже все наладилось и проблем не возникало. С тех пор заявки о неисправности системы пожарной безопасности не фиксировались. Обращений собственников по работе системы пожаротушения и дымоудаления в журнале аварийно-диспетчерской службы за два года зафиксировано всего два. Оба отработаны в установленный законодательством в срок», — пояснил Щеглов.

Пожарные в дыму. пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Холодно , зато безопасно

В то же время, «выдувать» жильцов из квартир система не в силах, но циркуляция воздуха может привести к охлаждению в подъезде. Специалисты уверены, что такое неудобство не идет ни в какое сравнение с необходимостью обеспечить безопасность людей.

Система после запуска работает ограниченное количество времени. Как пояснил инженер УК, за это время консьерж или охранник успевают убедиться в том, что задымления и возгорания нет, и тут же отключают ее на центральном пульте.

«Конечно, сигнализацию можно отключить, как это нередко делается жильцами других новостроек Барнаула, но такие действия могут привести к непредсказуемым последствиям. Так, если случится пожар, то система не оповестит жильцов и не уберет задымление из подъезда. А это уже угрожает жизни и здоровью людей, что недопустимо», — резюмировал главный инженер УК «Перспектива».

Свет. Темнота. Спичка. Огонь. СС0