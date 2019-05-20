«Почта России» не дает строить жилье на ул. Советской Армии в Барнауле

«Почта России» затягивает переговоры по продаже помещения в аварийном доме на ул. Советской Армии . Это осложняет реализацию крупного для Барнаула проекта по жилищному строительству, рассказал Александр Канаков, директор компании «Барнаулкапстрой». Проблему обсуждали в Белокурихе на круглом столе по проблемам застройки городских территорий, занятых ветхим и аварийным жильем.

Напомним, что на ул. Советской Армии запланировали снести шесть аварийных и ветхих двухэтажных домов и построить на их месте пять многоэтажек. Проект развития застроенной территории реализует компания «Барнаулкапстрой», которая в 2015 году выиграла соответствующий аукцион.

Александр Канаков,

директор компании «Барнаулкапстрой»:

За четыре года мы смогли расселить из шести домов только три. Один, правда, не до конца: не можем договориться с «Почтой России», которая занимает часть помещений двухэтажки на Советской Армии, 75 (дом готов к сносу с ноября 2018 года, отделение «Почты России» в настоящее время там не работает, — прим. ред.). Организация просто не реагирует на наши предложения выкупа или предоставления помещения и стройка стоит. Также постоянно возникают «переселенцы», которые блокируют идею развития застроенной территории. Граждане не согласны с оценочной стоимостью своих квадратных метров и идут в суд.

Конфликт с жильцами возник из-за того, что оценщики при определении рыночной стоимости аварийного или ветхого жилья учитывают год постройки дома, его состояние, площадь квартиры и т.д. В среднем получается около 40 тыс. рублей за квадратный метр. Это очень хорошая цена, отметили участники круглого стола. Но получившаяся на основе этой цены общая стоимость квартиры может оказаться все равно низкой.

«Она не позволяет людям купить другое жилье, которые бы они хотели», — подчеркнула Марина Ракина, соучредитель агентства недвижимости «Проспект».

По условиям контракта «Барнаулкапстроя» и администрации Барнаула завершить строительство жилья на улице Советской Армии нужно до 2022 года. Уже сейчас компания начала строить высотки на освободившихся участках. Проект получил название «Клевер».

Справка

17 мая в Белокурихе состоялся форум «Инновации в недвижимости: новая реальность», который организовал Союз риэлторов Барнаула и Алтая. В его рамках прошел круглый стол «Город в городе», на котором риэлторы, застройщики и чиновники говорили о том, как организовать квартальное строительство на месте ветхого и аварийного жилья, а также промзон.