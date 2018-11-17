В Барнауле расселят 6 аварийных домов, чтобы на их месте построить 5 многоэтажек

На ул. Советской Армии в Барнауле до конца 2019 года снесут шесть аварийных зданий, а к 2022 году на их месте построят микрорайон из пяти многоэтажных домов. Два дома уже расселили, сообщил в интервью телеканалу «Катунь 24» гендиректор компании «Барнаулкапстрой», ведущей там работы в рамках пилотного проекта по реновации территории.

Сегодня один дом уже снесли, сказал Каркошкин, и еще один снесут до конца года. Остальные — в планах на 2019 год. Речь идет о расселении около 90 квартир.

На их месте построят пять домов высотой от 12 до 18 этажей. В микрорайоне запроектированы парковки, в одном из домов — детский сад, планируется провести озеленение и благоустройство. Новый жилой комплекс разместится в границах Советской Армии, Курской, Витебской и Матросова на 4,2 га земли.

Предварительные работы, в том числе по подключению к сетям, завершаются. В следующем году компания намерена приступить к активному строительству, сказал Каркошкин.

Напомним, на Советской Армии планируют реализовать первый проект реновации застроенной территории. Договор с мэрией «Барнаулкапстрой» подписал еще в 2015 году. Расселение застопорилось из-за дефицита средств, а также споров с собственниками квартир. Барнаульцы жаловались, что застройщик предлагает им слишком мало денег — только 32 тыс. рублей за кв. метр, что не позволит решить квартирный вопрос.

Каркошкин поясняет: по условиям договора, компания-застройщик обязана расселять дома, выкупая квартиры у собственников по рыночной цене, которую установила независимая компания по заказу администрации города. «Кому-то помогаем подобрать жилье, кому-то просто деньги выплачиваем, у каждого своя история», — сказал гендиректор компании.

Между тем, в ближайшем будущем Барнаул должен застраиваться именно по схеме реновации. Для этого Генеральный план развития краевой столицы предлагает 15 территорий. Застройщики боятся, что не смогут массово выкупать участки у частников и это приведет к резкому сокращению объемов строительства жилья в городе.