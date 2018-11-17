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Недвижимость
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В Барнауле расселят 6 аварийных домов, чтобы на их месте построить 5 многоэтажек

На ул. Советской Армии в Барнауле до конца 2019 года снесут шесть аварийных зданий, а к 2022 году на их месте построят микрорайон из пяти многоэтажных домов. Два дома уже расселили, сообщил в интервью телеканалу «Катунь 24» гендиректор компании «Барнаулкапстрой», ведущей там работы в рамках пилотного проекта по реновации территории.

Демонтаж здания на ул. Советской Армии, 75 (ноябрь 2018 года).
Демонтаж здания на ул. Советской Армии, 75 (ноябрь 2018 года).
Михаил Хаустов.

Сегодня один дом уже снесли, сказал Каркошкин, и еще один снесут до конца года. Остальные — в планах на 2019 год. Речь идет о расселении около 90 квартир.

На их месте построят пять домов высотой от 12 до 18 этажей. В микрорайоне запроектированы парковки, в одном из домов — детский сад, планируется провести озеленение и благоустройство. Новый жилой комплекс разместится в границах Советской Армии, Курской, Витебской и Матросова на 4,2 га земли.

Предварительные работы, в том числе по подключению к сетям, завершаются. В следующем году компания намерена приступить к активному строительству, сказал Каркошкин.

Напомним, на Советской Армии планируют реализовать первый проект реновации застроенной территории. Договор с мэрией «Барнаулкапстрой» подписал еще в 2015 году. Расселение застопорилось из-за дефицита средств, а также споров с собственниками квартир. Барнаульцы жаловались, что застройщик предлагает им слишком мало денег — только 32 тыс. рублей за кв. метр, что не позволит решить квартирный вопрос.

Каркошкин поясняет: по условиям договора, компания-застройщик обязана расселять дома, выкупая квартиры у собственников по рыночной цене, которую установила независимая компания по заказу администрации города. «Кому-то помогаем подобрать жилье, кому-то просто деньги выплачиваем, у каждого своя история», — сказал гендиректор компании.

Между тем, в ближайшем будущем Барнаул должен застраиваться именно по схеме реновации. Для этого Генеральный план развития краевой столицы предлагает 15 территорий. Застройщики боятся, что не смогут массово выкупать участки у частников и это приведет к резкому сокращению объемов строительства жилья в городе.

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