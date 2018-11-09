Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 ноября 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Недвижимость
612

В барнаульских трущобах начали расчищать участок под крупный жилой комплекс

В Барнауле на улице Советской Армии демонтируют старое двухэтажное здание № 75. Планируется, что со временем вместе с ним снесут еще несколько старых построек, освободив территорию для строительства нескольких высотных домов.

Ул. Советская Армия. Проект развития застроенных территорий. 2017 год.
Ул. Советская Армия. Проект развития застроенных территорий. 2017 год.
Анна Зайкова

На Советской Армии планируют реализовать первый проект реновации застроенной территории: возвести на месте частных домов новые многоэтажные. Аварийные дома расселяются застройщиком — им стала компания «Барнаулкапстрой».

Планировалось, что новый жилой комплекс разместится в границах Советской Армии, Курской, Витебской и Матросова на 4 га земли. Расселение застопорилось из-за нехватки денег, а также споров с собственниками квартир. Барнаульцы жаловались, что застройщик предлагает им слишком мало денег — только 32 тысячи рублей за кв.м., что не позволит решить квартирный вопрос.

Комплекс должны были начать строить в 2017 году, а сдать в 2021 — всего около 50 тыс. кв. м жилья. Однако пока застройщик и мэрия все еще готовят территорию.

Между тем, в ближайшем будущем Барнаул должен застраиваться именно по схеме реновации. Для этого Генеральный план развития краевой столицы предлагает 15 территорий. Застройщики боятся, что не смогут массово выкупать участки у частников и это приведет к резкому сокращению объемов строительства жилья в городе.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка