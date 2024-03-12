«Ущерба не вижу». На Алтае разобрались с жилищными сертификатами для сирот – теперь их станет два

Минстрой делает основную ставку в ликвидации долга по выдаче жилья детям-сиротам на жилищные сертификаты. Как отмечают власти, с помощью этого механизма очередь движется намного быстрее. Чтобы он работал исправно и кандидаты на квартиры не погружались в судебные разбирательства , на Алтае исключили противоречия местного и федерального законодательства.

После введения механизма выдачи жилищных сертификатов в 2021 году у сирот появилось несколько проблем. Сначала мировые суды не разрешали выдачу сертификатов, так как такая мера не предусматривалась федеральным законодательством, которое требовало предоставления именно квартиры.

Затем, когда механизм ввели на всероссийском уровне, федеральные требования оказались жестче региональных – и вновь стали поступать отказы.

Требования для получения сертификата для сирот на уровне местных властей: получателю исполнилось 23 года, у него нет психиатрического или наркологического заболевания, судимости и своего жилья. Федеральные – все то же самое, плюс у получателя должен быть трудовой стаж не менее года со средним доходом выше МРОТ (если есть дети - выше прожиточного минимума). Также не должно быть долгов по налогам и сборам.

Противоречия решили просто: на Алтае будут выдавать и федеральный, и региональный сертификат. Последний хитро назвали «социальной выплатой с именным свидетельством», но суть от этого не изменилась, рассказал министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.

Иван Гилев. Минстрой Алтайского края.

Размер что первого, что второго сертификата одинаковый. Он рассчитывается по средней стоимости одного квадратного метра жилья на Алтае, умноженной на 33. Это количество квадратных метров жилья, которые полагаются на человека.

Какой именно достанется получателю, зависит от него самого. Если человек подходит под строгие федеральные критерии, то, следовательно, получает федеральный сертификат. Если только к облегченным местным – то «социальную выплату».

Единственное отличие в том, что купить жилье по федеральному сертификату можно в любой точке страны, тогда как по региональному – только в Алтайском крае.

«Ущерба не вижу. Мне кажется, краевой сертификат получать удобнее», - отметил Иван Гилев.

Еще одно новшество: если сирота уже получил судебное решение о выдаче жилья, у него теперь остается возможность взять вместо квартиры сертификат. Ранее другого варианта, кроме как дождаться заветного ключа, не было.

В Алтайском крае началась выдача жилищных сертификатов для детей – сирот. Региональное жилищное управление.

Почему сертификаты помогают

В конце февраля утвердили программу поэтапной ликвидации задолженности по выдаче жилья или жилищных сертификатов детям-сиротам. Согласно ей, до 2030 года свой угол получит 5710 человек. Это количество сирот без квартир, которым до 1 января 2024 года исполнилось 18 лет. Подробнее о ней мы рассказывали здесь.

Из 5,7 тыс. указанных сирот - 2,6 тыс. человек уже исполнилось 23 года.

Иван Гилев отметил, что ускорить процесс поможет выдача жилищных сертификатов. Потому что сама задолженность по выдаче появилась не только от недостатка финансирования, но и от нехватки на рынке квартир, которые бы отвечали федеральным требованиям.

Строить отдельное жилье, которое подходило бы именно сиротам невозможно. По федеральным требованиям, эта категория граждан не может занимать более 25% квартир в доме. Это важно для социализации.

«Был удачный опыт с «Союзом», когда они строили дом для жильцов аварийных домов. Там 18-ти сиротам за счет краевого бюджета выделили квартиры, - отметил Иван Гилев. – Но насколько опыт масштабируемый – вопрос. Тут дали 18 квартир. А мы в год обеспечиваем жильем по 700 человек».

Девятиэтажный дом на ул. Беляева, 14 для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Фото: Анна Зайкова.

Также министр рассказал, что благодаря увеличению финансирования и вводу механизма жилищных сертификатов, за последние два года очередь удалось сократить на 529 человек. Сейчас очередь движется примерно со скоростью «три сироты в день».

За последние два года, из 1,5 тыс. человек 60% получили жилищные сертификаты, 40% квартиры по договору соцнайма.

Как отмечает Иван Гилев, сертификаты помогают быстрее улучшать условия. Особенно в случаях, когда нет подходящего под критерии программы жилья в 33 кв. м. Обладатели сертификатов сами могут выбирать жилплощадь: квартиры большей площади или частные дома в городах и селах, добавляя к сертификату маткапитал и сбережения.

Тем не менее, министр считает, что многоквартирное жилье – более эффективный механизм социализации. Кроме того, это гарантированно высокое качество жизни: в таком доме есть управляющая компания и все коммуникации.

С 2021 года в крае выдали 985 сертификатов жилья. Это 2,4 млрд рублей из краевого бюджета.Каждый пятый сертификат используют в Барнауле, Бийске и Новоалтайске.

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