Успеть купить квартиру за 9600 рублей в месяц до повышения ставок по ипотеке

В начале 2019 года банки поднимут ставки по ипотеке, но еще есть время купить квартиру и платить за нее меньше, чем за арендованную.

В ноябре Центробанк сообщил, что в Алтайском крае продолжается рост объемов выданных ипотечных кредитов. За 9 месяцев 2018 года выдано на 65,6% больше, чем за 9 месяцев 2017 года. Банк России говорит о почти 18 тысячах заключенных ипотечных договоров.

Эксперты назвали этот показатель абсолютным рекордом за последние более чем 10 лет. Все из-за выгодных условий по ипотеке: сейчас средняя ставка составляет около 10% годовых, также банки предлагают различные другие программы. Это значит, что квартиру в Барнауле в отдельных жилых комплексах можно купить в ипотеку с ежемесячным платежом менее 10 тысяч рублей. Так, в ЖК «Новый квартал» от строительной компании «Мой дом» доступны квартиры с платежом 9600 рублей в месяц.*

В ближайшее время условия станут менее выгодными. Центробанк, по мнению экспертов, может повысить ключевую ставку, а значит, неизбежно вырастут и ставки по ипотеке. О грядущем повышении уже заявили представители двух крупнейших российских государственных банков, работающих в Алтайском крае. Ожидается повышение ставки минимум на 1 процентный пункт.

Сейчас, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, около 40% жителей страны планируют улучшить жилищные условия. В том числе переехать из съемной квартиры в собственную. Для Алтайского края эти данные актуальны особенно.

Успеть купить квартиру за 9600 рублей в месяц! Источник: ООО «Мой Дом».

Все потому, что в столице региона Барнауле снимать жилье крайне невыгодно, сообщает* агентство ЦИАН в своем исследовании за 2018 год. В результатах говорится, что семья из двух человек тратит на аренду квартиры площадью 48 квадратных метров в среднем 55% от своего дохода. Такое жилье в среднем, по данным ЦИАНа, стоит 12,6 тысячи рублей. И за 2018 год аренда выросла в цене на 3%.

В рейтинге «выгодности» аренды жилья столица края заняла 25-е место из 30 городов России с населением свыше 500 тысяч человек, где проводилось это исследование.

Таким образом, среднестатистическая семья, снимающая квартиру, тратит больше 12 тысяч в месяц на «чужое» жилье, в котором зачастую нельзя провести ремонт. Да и захочется ли вкладывать не в свою квартиру?

Получается, что 9600 рублей в месяц* платежа по ипотеке при нынешних ставках в Барнауле говорят: выгоднее купить свою собственную квартиру, а не снимать. Причем на этих условиях можно заполучить действительно качественное и удобное жилье в центре города.

Успеть купить квартиру за 9600 рублей в месяц! Источник: ООО «Мой Дом».

Жилой комплекс «Новый квартал» от строительной компании «Мой дом» располагается на пересечении улиц Крупской и Челюскинцев. Это закрытая территория, организованная по принципу «Двор для людей — среда для жизни». Двор закрыт для парковки автомобилей — для этого предусмотрены парковочные места на многоярусной крытой парковке и по внешнему периметру комплекса.

В «Новом квартале» предлагаются 1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры разных планировок. Каждая из них разработана по законам эргономики и оптимальной организации пространства, из-за чего даже квартира в 25 «квадратов» может вместить больше, чем 30. Внутри — горизонтальная и вертикальная шумоизоляция, утепленные лоджии.

Такие свойства делают жилье в «Новом квартале» чрезвычайно выгодным. Особенно при том, что ежемесячный платеж по ипотеке — 9600 рублей*. И вкладывать вы будете уже в собственную квартиру, а не чужую.

В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Также у застройщика работает программа trade-in, по которой вы можете отдать свою старую квартиру в счет оплаты новой.

Поэтому эксперты рекомендуют поторопиться с покупкой квартиры. Иначе условия станут менее выгодными. Повышение ипотечных ставок прогнозируется уже на начало 2019 года — то есть через 2−3 месяца.

ЖК «Новый квартал» Адрес: г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 80-в. Сайт застройщика: барнаулдом.рф Телефон отдела продаж: +7 (3852) 533−991 Застройщик — ООО «Мой Дом». Проектную декларацию смотрите на сайте барнаулдом.рф