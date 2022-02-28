Утилитарные фасады из 70-х: как спустя год градсовет «со скрипом» согласовал проект многоэтажки за «политехом»

Градостроительный совет с пятого раза согласовал эскиз жилого дома в частном секторе в пер. Трудовой, 28-а. Застройщик решил вопросы с недовольными жителями соседней многоэтажки, устранил нехватку парковочных мест и представил в мэрию Барнаула проект планировки близлежащей территории. Почему авторы эскиза целый год не могли получить одобрение экспертов и какие недоработки предстоит устранить в рабочем порядке — в материале altapress.ru.

О проблемах в двух словах

Впервые эскизный проект дома в пер. Трудовой, 28-а был представлен экспертам градсовета еще год назад. Тогда к нему возникло множество вопросов. В частности, количество мест для парковки не соответствовало нормативам, да и на недовольство жителей, которых не обрадовала перспектива близкого соседства с еще одной многоэтажкой, нельзя было закрывать глаза.

Разработчики бюро «Барнаулгражданпроект» на протяжении года работали над замечаниями. После очередной неудачной попытки, застройщику — компании «Строймонолит» — порекомендовали добавить в планы на возведение дома подземную парковку, уладить конфликт с соседями, просчитать обеспеченность будущих жителей социальными объектами. На предыдущем заседании к общему списку добавилась еще и схема развития территории частного сектора в районе.

Вид на здание бывшей мебельной фабрики со стороны администрации Барнаула. ИД «Алтапресс».

Итоги проделанной работы коротко обрисовала представитель «Барнаулгражданпроекта» Марина Сонина на заседании градсовета, которое прошло 24 февраля. Она пояснила: недочеты устранены, а проект застройки квартала отправлен на согласование в администрацию города.

Схему освоения частного сектора в границах квадрата между пер. Трудовым и улицами Песчаная, Кирова, Промышленная разработали в архитектурной мастерской Владимира Золотова. Он предполагает возведение жилых домов переменной этажности — от 5 до 11 этажей. Планируется, что на 5,5 га появятся дома с 555 квартирами общей площадью 27,2 кв. м.

Эскиз жилого дома в пер. Трудовой , 28-а. «Барнаулгражданпроект».

Предполагается, что внутри квартала будет общее дворовое пространство с зеленым зонами и многоуровневый гараж-стоянка. На соседнем участке планируется строительство школы, детского сада и магазина.

«Проект планировки еще не утвержден. Сейчас он находится на стадии рассмотрения в администрации Барнаула. Замечания будут вноситься в проект в рабочем порядке», — отметила докладчик.

Проектные метаморфозы

Членов градсовета не удовлетворил лаконичный доклад Сониной. Эксперты настояли на полноценной презентации с описанием общих характеристик будущего объекта.

Эскиз жилого дома в пер. Трудовой , 28-а. «Барнаулгражданпроект».

Докладчик пояснила: между улицами Песчаная и Кирова планируется построить десятиэтажный одноподъездный панельный дом. В нем будет 70 квартир-студий, рассчитанных на проживание 110 человек.

В границах участка заложено 20 машиномест, в том числе два — для маломобильных групп населения. Вдобавок 15 мест для парковки оборудуют за границей территории.

В проект также заложено благоустройство территории. Оно включает не только озеленение, но и места для отдыха, детские и спортивные площадки.

Эскиз жилого дома в пер. Трудовой , 28-а. «Барнаулгражданпроект».

Напомним, изначально на участке планировали возвести восьмиэтажку на 88 одно- и двухкомнатных студий. В проект заложили 33 машиноместа. Члены градсовета тогда посчитали, что их количество не соответствует нормативам и предложили добавить в проект подземный паркинг.

Застройщик не поддержал инициативу, посчитав, что возведение «подземки» нецелесообразно с экономической точки зрения, да и размеры надела для этого слишком малы. В итоге число квартир сократили, укрупнив ряд из них. Потребность в машиноместах уменьшилась, а вопрос с подземным паркингом, казалось бы, был исчерпан.

Напряженные соседи

Еще одной палкой в колесо реализации проекта стал конфликт с жителями соседнего дома на ул. Песчаная, 19.

В 2021 году они обратились в мэрию Барнаула с просьбой проверить, соответствует ли план застройщика на участок нормам законодательства. Они были уверены: места для возведения еще одного жилого дома недостаточно. К тому же горожане опасались, что останутся без парковки и благоустроенного двора.

Виды Барнаула.

Люди отправились по всем возможным инстанциям, в том числе в прокуратуру.

«Проверки прошли и обращение было признано необоснованным», — отметил представитель компании «Строймонолит».

По словам Марины Сониной, у жильцов дома на ул. Песчаная, 19 не будет проблем и с инсоляцией.

«Наше здание не мешает дому и комфорту жителей. Мы проходим по нормам продолжительности непрерывной инсоляции, которая составляет не менее двух часов в сутки», — подчеркнула она.

Блекло-зеленый утилитаризм

Несмотря на представленные итоги работы над ошибками, у членов градостроительного совета остался к проекту ряд ключевых вопросов.

Антон Воробьев , председатель комитета по строительству , архитектуре и развитию Барнаула. Дмитрий Лямзин.

Так, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьев настоял на том, что нужно сначала утвердить проект планировки территории квартала, «иначе сама площадка проектирования дома не будет соответствовать требованиям действующего законодательства».

«Мы уже не раз говорили, что до согласования документации рассмотрение проекта данного жилого здания преждевременно. К тому же, вы упорно не хотите размещать подземную парковку для увеличения количества мест для постоянного хранения автомобилей», — отметил он, обратившись к авторам и заказчику. Эскиз жилого дома в пер. Трудовой , 28-а. «Барнаулгражданпроект».

Бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко добавил, что на фоне дефицита социальных объектов застройщик мог бы разместить на первом этаже своего здания помещения для детского сада.

«К объемно-пространственному решению дома замечаний нет. Оно может быть утилитарным и примитивным, повторяющим архитектуру 70-х годов. Но у меня есть претензия к колористическому решению фасадов. Посмотрите сами: блекло-зеленый и серый цвета, оранжевое пятно входной группы. На мой взгляд это дисгармонично. Авторам нужно серьезно поработать над цветом», — заметил Боженко.

Между домами в Барнауле собираются построить многоэтажку. vk.com/barneos22

Депутат барнаульской Гордумы Евгений Носенко настоятельно порекомендовал руководству компании «Строймонолит» проявить инициативу и сгладить конфликт с жителями соседнего дома, чтобы избежать повторения истории с домом на ул. Гущина, 150/18.

В завершение обсуждения члены градсовета решили все же одобрить эскиз фасадов, порекомендовав разработать альтернативные цветовые решения и представить их в рабочем порядке.

Открытым остается вопрос с утверждением схемы освоения частного сектора. Только после этого можно будет предметно говорить о том, как в дальнейшем сложится градостроительная ситуация в районе.