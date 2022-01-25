25 января -20°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

Застройщик отказался от планов втиснуть дом на Гущина в Барнауле

«Регионстрой» добровольно отказался возводить жилой дом на ул. Гущина, 150/18 в Барнауле, пишет «Банкфакс».

Митинг жильцов домов на ул. Гущина против строительства многоэтажки.
Митинг жильцов домов на ул. Гущина против строительства многоэтажки.
Анна Зайкова.

Как уже сообщалось, здание должно было разместиться между двумя многоэтажками так, что соседи не видели бы белого свет. Между людьми и предпринимателями даже развязалась война.

Потом выяснилось, что в проекте были нарушения градостроительных требований, а также противопожарных и санитарных норм, чиновники отменили разрешение на строительство.

Однако компания решила через суд признать отказ недействительным. Последнее заседание прошло на прошлой неделе — истец полностью отказался от заявленных требований.

Причины такого решения не раскрываются.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость