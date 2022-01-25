Застройщик отказался от планов втиснуть дом на Гущина в Барнауле

Как уже сообщалось, здание должно было разместиться между двумя многоэтажками так, что соседи не видели бы белого свет. Между людьми и предпринимателями даже развязалась война.

Потом выяснилось, что в проекте были нарушения градостроительных требований, а также противопожарных и санитарных норм, чиновники отменили разрешение на строительство.

Однако компания решила через суд признать отказ недействительным. Последнее заседание прошло на прошлой неделе — истец полностью отказался от заявленных требований.

Причины такого решения не раскрываются.