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Жизнь

Барнаульцы из домов на Гущина в знак протеста забросали строителей яйцами

Жильцы домов на улице Гущина, 150/3 и 150/4 в Барнауле пошли на крайние меры — они забросали яйцами строителей компании «Регионстрой», которая собирается втиснуть между их домами еще один.

Митинг жильцов домов на ул. Гущина против строительства многоэтажки.
Митинг жильцов домов на ул. Гущина против строительства многоэтажки.
Анна Зайкова.

31 мая и 1 июня жители домов стали бросаться из окон яйцами в строителей, которые занимаются установкой ограждений. Полноценное строительство там еще не стартовало.

Яйцами ни в кого не прилетело, на работать в такой обстановке оказалось невозможно, рассказали «Банкфаксу» в «Регионстрое». Если инцидент повторится, то в компании обещают обратиться в полицию. Правда, доказать злой умысел будет очень сложно.

Представители застройщика попытались урегулировать ситуацию, пообщавшись с группой активистов, но те не нашли рычагов воздействия на соседей.

Как уже писал altapress.ru, главный архитектор Алтайского края, глава градостроительной инспекции Виктор Четошников заявил, что разрешение на строительство по ул. Гущина, 150/18 в Барнауле должно быть отменено.

Ранее Минпромторг призвал повысить цены на яйца.

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