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Недвижимость

Главный архитектор Алтайского края заявил о невозможности втиснуть дом на Гущина

Главный архитектор Алтайского края, глава градостроительной инспекции Виктор Четошников заявил, что разрешение на строительство по ул. Гущина, 150/18 в Барнауле должно быть отменено.

Митинг жильцов домов на ул. Гущина против строительства многоэтажки.
Митинг жильцов домов на ул. Гущина против строительства многоэтажки.
Анна Зайкова.

Ответ из инспекции получила заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия-За правду» в АКЗС Людмила Суслова. Как оказалось, после внеплановой проверки нашлись нарушения градостроительного законодательства со стороны администрации Барнаула.

Эти замечания, по мнению эксперта, «критичны, и исходя из этого строительство на Гущина, 150/18 невозможно».

«Я почему оговариваюсь, что на наш взгляд? Потому что опыт работы с Барнаулом говорит о том, что наши предписания, как правило, оспариваются в суде», — отметил руководитель Градостроительной инспекции.

В частности, замечания заключаются в том, что, согласно требованиям Градостроительного кодекса, все элементы для обслуживания и жизнеобеспечения жилого дома должны размещаться в пределах площадки, отведенной для строительства.

В данном случае подъезд и подходы к будущему жилому дому расположены за пределами участка.

Между домами в Барнауле собираются построить многоэтажку.
Между домами в Барнауле собираются построить многоэтажку.
Владислав Вакаев

Кроме этого, в комплексе с домом имеется подземный гараж. На самом деле, гараж расположен на перепаде рельефа, и въезд в него осуществляется с проезда, относительно которого он заглублен меньше, чем на половину его высоты.

В этом случае он считается надземным, и его площадь входит в площадь застройки, которая таким образом достигает более 77%, в то время как градостроительным регламентом допускается предельный процент застройки 40%.

«Эти требования на данной площадке в принципе выполнить невозможно. Поэтому считаем, что мы правы, а разрешение на строительство подлежит отмене. Однако подчеркиваем еще раз, что наше предписание может быть оспорено», — добавил Четошников.

Ранее барнаульцы выходили на митинг против точечной застройки и градостроительной политики мэрии.

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