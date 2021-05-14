Главный архитектор Алтайского края заявил о невозможности втиснуть дом на Гущина

Главный архитектор Алтайского края, глава градостроительной инспекции Виктор Четошников заявил, что разрешение на строительство по ул. Гущина, 150/18 в Барнауле должно быть отменено.

Ответ из инспекции получила заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия-За правду» в АКЗС Людмила Суслова. Как оказалось, после внеплановой проверки нашлись нарушения градостроительного законодательства со стороны администрации Барнаула.

Эти замечания, по мнению эксперта, «критичны, и исходя из этого строительство на Гущина, 150/18 невозможно».

«Я почему оговариваюсь, что на наш взгляд? Потому что опыт работы с Барнаулом говорит о том, что наши предписания, как правило, оспариваются в суде», — отметил руководитель Градостроительной инспекции.

В частности, замечания заключаются в том, что, согласно требованиям Градостроительного кодекса, все элементы для обслуживания и жизнеобеспечения жилого дома должны размещаться в пределах площадки, отведенной для строительства.

В данном случае подъезд и подходы к будущему жилому дому расположены за пределами участка.

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Кроме этого, в комплексе с домом имеется подземный гараж. На самом деле, гараж расположен на перепаде рельефа, и въезд в него осуществляется с проезда, относительно которого он заглублен меньше, чем на половину его высоты.

В этом случае он считается надземным, и его площадь входит в площадь застройки, которая таким образом достигает более 77%, в то время как градостроительным регламентом допускается предельный процент застройки 40%.

«Эти требования на данной площадке в принципе выполнить невозможно. Поэтому считаем, что мы правы, а разрешение на строительство подлежит отмене. Однако подчеркиваем еще раз, что наше предписание может быть оспорено», — добавил Четошников.

Ранее барнаульцы выходили на митинг против точечной застройки и градостроительной политики мэрии.