«Не хотим жить в склепе». В Барнауле прошел митинг против точечной застройки и градостроительной политики мэрии

Согласованный с властями Барнаула митинг прошел 25 апреля напротив здания администрации Ленинского района. Его организовали жители ул. Гущина, несогласные с точечной застройкой перед своими домами, которую начала компания «Регионстрой». К ним присоединились инициативные группы от квартала «Невский-2», а также частного сектора в районе парка «Юбилейный» — люди протестовали из-за смены функциональных зон. Altapress.ru побывал на месте событий.

Все по правилам

В 12 часов дня митингующие уже на площади Мира. Члены инициативной группы выстроились полукругом и развернули плакаты с лозунгами. Курирует акцию сторонник КПРФ и общественник Юрий Красильников.

Остальные участники компактно расположились напротив. На большей части из них защитные маски. Это жильцы «Невского-2″ и микрорайонов, территория которых попала под изменение функциональных зон с индивидуального жилого строительства на многоэтажное.

Митинг жильцов домов на ул. Гущина против строительства многоэтажки. Анна Зайкова.

Люди вполголоса переговариваются друг с другом. Делятся невзгодами, жалуются на произвол застройщиков и бездействие властей. Неподалеку скромно стоят служители порядка и наблюдают за собравшимися.

Важно то, что протестующие не выходят за рамки требований. Их собралось не более 100 человек. Они ведут себя спокойно и организованно.

„ЯжМать и буду защищать“

Митинг жильцов домов на ул. Гущина против строительства многоэтажки. Анна Зайкова.

Первой слово берет молодая женщина. Она едва сдерживает эмоции, от чего микрофон не всегда ее слушается и периодически выключается — митингующие подготовили для акции протеста большие колонки, чтобы их было слышно.

Это Ксения Моргунова. Она живет в доме на ул. Гущина 150/3. Ее выступление посвящено матерям и детям. По ее словам, девятиэтажка „Регионстроя“ лишит маленьких жильцов домов солнечного света, что может отразиться на их здоровье.

Митинг жильцов домов на ул. Гущина против строительства многоэтажки. Анна Зайкова.

„"Яжмать и буду защищать“ — под таким девизом выступили жительницы с детьми. Именно их интересы мы пришли защищать», — начинает свое обращение к собравшимся Ксения.

Она продолжает:

«Яжмать и буду защищать право детей жить в квартирах с солнечным светом. Если кто-то забыл, то мамы подскажут, что наличие солнца — одно из самых важных условий крепкого здоровья детей и взрослых. Кто дал право отнимать солнечный свет у наших детей?» — спросила женщина. Место под солнцем Митинг жильцов домов на ул. Гущина против строительства многоэтажки. Анна Зайкова. Проблема недостаточной инсоляции стала одной из ключевых в вопросе точечной застройки внутри «гущинского» квартала. Об нее было сломано много копий. На прошлой неделе региональный исполком ОНФ помог участникам разразившегося конфликта сесть за стол переговоров. Читать далее Главный архитектор края Виктор Четошников и замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Андрей Федоров вместе с экспертами ОНФ заключили: необходима повторная экспертиза проекта застройки между домами, возведенными на расстоянии 50-ти метров друг от друга. Параллельно будет проводится еще одна независимая экспертиза. Ее инициировали сами жильцы. По мнению руководителя исполкома ОНФ Сергея Войтюка, экспертиза имеет сомнительную юридическую силу, и ее проведение не совсем оправдано. Но жильцы настаивают на своем — экспертной проверке быть. Если она покажет, что застройщик ничего не нарушил, барнаульцы готовы перед ним извиниться. В противном случае пойдут в суд. Кстати, такой вариант устраивает даже девелопера. Он на некоторое время приостановил возведение девятиэтажки. Зеленый вопрос Митинг жильцов домов на ул. Гущина против строительства многоэтажки. Анна Зайкова. Тем временем Ксения Моргунова продолжила свое обращение к собравшимся, застройщику и городским властям. От лица всех «гущинских» матерей она потребовала «вернуть придомовую площадку жителям». «Это не просто кусок невостребованной земли. Это зеленая зона, место для детских игр. Место для занятия спортом у подростков. Место отдыха для стариков. И мы за мирное решение вопроса», — говорит женщина.

Все — за , город — против

Митинг жильцов домов на ул. Гущина против строительства многоэтажки. Анна Зайкова.

Кстати, о мирном решении. На круглом столе в региональном ОНФ, где обсуждался вопрос с точечной застройкой на ул. Гущина, стороны оказались готовы идти на уступки. По словам руководителя общественного движения, директор «Регионстроя» Сергей Колмыков озвучил, что готов на компромисс.

Читать далее Руководитель регионального ОНФ Сергей Войтюк отметил, что застройщик согласен немного «подвинуться» и переместить стройку на «зеленый» участок, пока еще принадлежащий парку «Юбилейный» (фрагмент зеленой зоны находится левее основного массива и отделен от него ул. Малахова). Жителей этот вариант вполне устроил. Но, по их же словам, против оказались представители мэрии. Кроме того, на заседании жильцы предложили пять вариантов «бесхозных» земельных участков, где мог бы развернуться «Регионстрой». Идея тоже не вызвала энтузиазма у представителей властей. Для того, чтобы провести процедуру «земельной» рокировки, нужно иметь веские основания, да и сам процесс вероятно растянется на несколько лет. По словам участников собрания, чиновники предложили жильцам иную альтернативу — выкупить землю раздора в 12 соток за свой счет.

Наше дело правое

Митинг жильцов домов на ул. Гущина против строительства многоэтажки. Анна Зайкова.

«Господа руководители „Регионстроя“, экспертной группы, комитета по строительству и архитектуре, вы эту кашу заварили, вам ее и расхлебывать. Вы выдали решение, вам его и отменять. Мамы уверены — наше дело правое, мы вместе, мы победим», — такими словами заканчивает свое выступление представительница движения «Яжмать».

Микрофон берет ее сосед по дому Виталий Медведев. Его речь не настолько эмоциональна, но бьет в самое сердце любого автолюбителя.

Митинг жильцов домов на ул. Гущина против строительства многоэтажки. Анна Зайкова.

Нехватка парковочных мест стала настоящим бичом для краевой столицы. В местах точечной застройки девелоперы не всегда могут предоставить машиноместо всем жильцам. При проектировании объектов они едва покрывают нормативы. В итоге тем, кому не хватило, оставляют свои автомобили где ни попадя.

Жильцы с ул. Гущина всерьез опасаются, что проблема усугубится, затронув не только автовладельцев из «гущинских» домов, но и «безлошадных». По словам Медведева, большое количество машин (после заселения оно увеличится) может помешать проезду спецтранспотрта — «Скорой помощи» и пожарных расчетов.

Митинг жильцов домов на ул. Гущина против строительства многоэтажки. Анна Зайкова.

А тем временем митингующие уверены, что опасность несет и сама стройка. По толпе проносится шепоток.

«На стройку могут забраться дети», — говорят одни.

«Дети могут пострадать. Или будем ждать, когда умрет ребенок или еще кто-то?» — переговариваются другие.

Митинг жильцов домов на ул. Гущина против строительства многоэтажки. Анна Зайкова.

«Ага, когда кирпичи в окно прилетят», — кто-то пытается шутить.

«Большой кран на таком клочке земли может натворить бед», — твердят третьи.

Митинг жильцов домов на ул. Гущина против строительства многоэтажки. Анна Зайкова.

«Детская площадка в нашем дворе тоже не соответствует количеству жильцов. На столько квартир всего несколько квадратных метров площадки. Две качели, одна каруселька… Этот вопрос тоже надо разбирать. Мы же боремся не только за парковки, а за зеленую зону, чтобы была возможность всем дышать свежим воздухом», — говорит Медведев.

Митинг жильцов домов на ул. Гущина против строительства многоэтажки. Анна Зайкова.

Слово берет Алексей Николаенко, живущий на ул. Гущина, 150/3.

«Если мы допустим строительство этого дома, у каждого из нас может возникнуть дом во дворе, на детской площадке. Мы просто будем жить как в склепе. Я не представлю, как буду отдыхать после работы, когда за окном будет бетонная стена. Я не сплю ночами», — обращается он к присутствующим.

Митинг жильцов домов на ул. Гущина против строительства многоэтажки. Анна Зайкова.

После него довольно эмоционально вступает собственница квартиры в доме на ул. Гущина 150/4 Елена Исаева.

«Мы — город — сейчас стоим на коленях. Наш город поделили. Зона Ж-4 более не существует практически нигде. В нашей „яме“, за ул. Гущина люди не знают, что через три года их будут сносить. Дома будут гореть вновь, как они горели по частному сектору. У нас Поток в таком состоянии… но дома не трогают, пока они не обвалятся. Почему трогают нас?» — с вызовом говорит женщина.

Далее Исаева зачитывает резолюцию

Требуем Томенко!

Митинг жильцов домов на ул. Гущина против строительства многоэтажки. Анна Зайкова.