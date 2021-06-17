Мэрия Барнаула отменила разрешение на строительство дома между жилыми высотками на ул. Гущина

Комитет по архитектуре, строительству и развитию города Барнаула отменил приказ о выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома по адресу ул. Гущина 150/18, сообщает в своем telegram-канале администрация краевой столицы.

В мэрии отметили, что соответствующий приказ подписан председателем комитета Антоном Воробьевым.

Решение было принято, руководствуясь предписанием Градостроительной инспекции Алтайского края.

Изначально разрешение на строительство было выдано строительной компании «Регионстрой». Девелопер планировал возвести между уже стоящими домами на ул. Гущина 150/4 и 150/3 одноподъездную 10-этажку.

Между домами в Барнауле собираются построить многоэтажку. vk.com/barneos22

Об этом стало известно в апреле этого года, когда на участок начала прибывать строительная техника.

Жители квартала возмутились планам застройщика. Расстояние между жилыми домами, где планировалась точечная застройка, равнялось примерно 50 м. Таким образом, новое здание могло встать окна в окна с уже возведенными высотками.

Во время одной из встреч с представителями власти, людям показали разрешение на строительство, к которому на тот момент у чиновников не был претензий.

Митинг жильцов домов на ул. Гущина против строительства многоэтажки. Анна Зайкова.

Горожане начали борьбу за жизненное пространство. Они писали обращения в различные инстанции, провели митинг, обращались к депутатам. На какое-то время удалось даже остановить стройку.

В мае о необходимости пересмотреть разрешение на строительство заговорили «наверху». Главный архитектор Алтайского края, глава градостроительной инспекции Виктор Четошников заявил, что разрешение на строительство по ул. Гущина, 150/18 в Барнауле должно быть отменено.

После внеплановой проверки нашлись нарушения градостроительного законодательства со стороны администрации Барнаула. Эти замечания, по мнению эксперта, «критичны, и исходя из этого строительство на Гущина, 150/18 невозможно».

На данный момент разрешение отменено. Что намерен предпринять в связи со сложившейся ситуацией застройщик, пока не известно.