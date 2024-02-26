26 февраля
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Недвижимость

Уютную дачу с видом на реку продают под Барнаулом за два млн рублей

Дачный участок продают за Барнаулом за два млн рублей. Участок располагается в СНТ Обь-1, ул. Яблочная, 2.

Уютную дачу с видом на реку продают загородом Барнаула за два млн рублей.
Уютную дачу с видом на реку продают загородом Барнаула за два млн рублей.
"Авито"

Общая площадь дома 55 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 36 тыс. рублей.

До дачи с ТЦ "Европа" ехать 30 минут, по красивой дороге с круглосуточным освещением.

Дача расположена на прямом участке.

Главная особенность участка — расположение на обрыве к реке Обь. При этом с участка есть спуск по ступенькам к песчаному пляжу без людей.

Если хочется пригласить людей, то вдоль забора много парковочных мест.

За счет расположения дача подойдет для вечеринок.

Мебель и банный чан продавцы оставят новым владельцам по договоренности.

Сам домик двухэтажный. Также есть на территории есть баня и место под бассейн.

На участке посажены много плодовитых деревьев и кустарников: яблоня, жимолость, голубика, малина, крыжовник, смородина и много другого.

Ранее сообщалось, что пятерешку в первом доме клубного типа в Барнауле продают за 24 млн рублей.

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