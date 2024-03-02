Уютную дачу с видом на реку продают под Барнаулом за два млн рублей

Общая площадь дома 55 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 36 тыс. рублей.
До дачи с ТЦ "Европа" ехать 30 минут, по красивой дороге с круглосуточным освещением.
Дача расположена на прямом участке.
Главная особенность участка — расположение на обрыве к реке Обь. При этом с участка есть спуск по ступенькам к песчаному пляжу без людей.
Если хочется пригласить людей, то вдоль забора много парковочных мест.
За счет расположения дача подойдет для вечеринок.
Мебель и банный чан продавцы оставят новым владельцам по договоренности.
Сам домик двухэтажный. Также есть на территории есть баня и место под бассейн.
На участке посажены много плодовитых деревьев и кустарников: яблоня, жимолость, голубика, малина, крыжовник, смородина и много другого.
Ранее сообщалось, что пятерешку в первом доме клубного типа в Барнауле продают за 24 млн рублей.
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