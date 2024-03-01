1 марта
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Недвижимость

Виллу с водопадом и тропическим садом продают в Турции за 31 млн рублей

Виллу в элитном районе Турции продают за 31 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Виллу с водопадом и тропическим садом продают в Турции за 31 млн рублей.
Виллу с водопадом и тропическим садом продают в Турции за 31 млн рублей.
«Авито»

Общая площадь дома 447 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 69 тыс. рублей.

«Полная приватность позволит вам в максимально насладиться отдыхом в одном из лучших мест на планете», — пишет продавец.

Отмечается, что вилла идеально подходит для личного проживания, отдыха и для сдачи в аренду.

Вид из дома выход на сад, тропический лес и на море. На территории есть автоматическая система полива газона, а также деревья.

Внутри Виллы:

  • Эксклюзивный ремонт выполненный из премиальных материалов
  • Водяные теплые полы
  • Котел на природном газе
  • Полноценная система умного дома
  • Электрические жалюзи во всех комнатах
  • Мебель: встроенный кухонный гарнитур, встроенные шкафы в прихожей зоне, гардеробная комната, шкафы в ванных комнатах
  • Внутренний камин

На территории виллы приватный бассейн и водопад, огромная терраса, собственный тропический сад, а также панорамное остекление.

Ранее сообщалось, что в Дубае продают плавучий дом посреди моря за 136 млн рублей.

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