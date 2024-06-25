Уютную дачу продают в Барнауле да 3,4 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Уютную дачу с витражными окнами продают в Барнауле за 3,4 млн рублей.

Общая площадь домика 72 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 47 тыс. рублей.

Основные параметры:

Основательный ленточный фундамент — это надежность и долговечность дома.

Стены из профилированного бруса, внутри все обшито качественной вагонкой и имитацией бруса. Все отшлифовано и покрашено, что придает интерьеру особый шарм.

Крыша из металлочерепицы защищает дом от непогоды и придает ему завершенный вид.

Пол в доме выполнен из половой доски, обеспечивая комфорт и тепло.

В душевой, парилке и террасе используется древесина лиственницы, которая отличается прочностью и устойчивостью к влаге.

В душевой установлен водонагреватель, горячая вода проведена на кухню. Это обеспечивает удобство и комфорт в повседневной жизни.

В бане установлена чугунная печь «Атмосфера-L», которая обеспечивает быстрый и равномерный прогрев парилки. Стены и полок выполнены из липы, создавая атмосферу уюта и тепла.

Под баню, кухню и туалет сделан один септик, что упрощает обслуживание системы канализации.

Свет к дому проложен под землей, а по дому сделана ретро-проводка, которая добавляет особый шарм и атмосферу старины.

На первом этаже расположены просторная кухня-гостиная, моечная, парилка и комната. Здесь можно проводить время с семьей и друзьями, наслаждаясь уютом и комфортом.

Второй этаж занимает большая комната общей площадью 36 кв. м., где можно отдохнуть после насыщенного дня.

Особый уютный вид даче придают пластиковые витражные окна, которые пропускают много света и создают ощущение простора и свободы.

Ранее сообщалось, что отличное место для отдыха и своего огорода продают в Барнауле за 1,5 млн рублей.

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