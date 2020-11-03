Уютную квартиру за 300 млн рублей продают в хрущевке вместе с линолеумом. Рядом есть кинотеатр

Объявление разместили на местном портале недвижимости. За 300 млн рублей предлагают 61 кв. метр — 4,9 млн за один «квадрат».
«Самая дорогая жилая недвижимость Кузбасса, да и, пожалуй, всей Сибири, расположена в одном из самых „козырных“ мест кузбасской столицы — на проспекте Ленина, по соседству с кинотеатром „Юбилейный“ и торговым центром „Променад“», — отмечает издание.
Правда, есть и минус: по соседству расположены общежития с не самой хорошей славой, но жить можно.
«Отремонтированный чистый двор и подъезд. Жилая чистая и уютная квартира. Качественная входная дверь. На полу линолиум (дерево убрано во всех комнатах). Стены и потолки ровные. Во всех комнатах современные радиаторы отопления. Трубы заводки воды заменены», — говорится в описании к жилью.
Если стоимость квартиры немного кусается, то, как подчеркнули в объявлении, владельцы «готовы рассмотреть ваши ценовые предложения».
Сам дом — обычная панельная хрущевка. Планировка квартиры — «сорокапятка», одна из самых популярных у покупателей.
Издание предполагает, что такая цена появилась из-за ошибки риэлтора или же это рекламный ход для привлечения внимания. Однако, скорее всего, перепутали общую цену с метром квадратным.
Ранее в центре Омска за 30 млн рублей выставили на продажу трехкомнатную квартиру с губернатором по соседству.
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