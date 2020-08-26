Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 августа 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Недвижимость

В Алтайском крае изменили процедуру учета домов, пострадавших от ЧС

В Алтайском крае упростили порядок оценки и обследования домов, пострадавших от ЧС. Теперь это можно будет проводить на основе сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), что существенно облегчит ситуацию для собственников, сообщили в краевой Кадастровой палате.

Паводок на Алтае 2018. Вода в с. Солонешное (Солонешенский район)
Паводок на Алтае 2018. Вода в с. Солонешное (Солонешенский район)
Александр Александрович, Barnaul 22

Благодаря изменениям, пострадавшие люди смогут быстрее и проще получить новое жилье или компенсацию.

Согласно постановлению правительства, пострадавшим не нужно будет подавать в комиссию документы о праве собственности и заявление о проведении обследования их дома. Перечень домов, расположенных в границах зон ЧС, составят на основе данных из ЕГРН.

«Эти дома будут обследованы в кратчайшие сроки и установлена их пригодность для проживания», — сообщили в Кадастровой палате.

Директор ведомства Дмитрий Комиссаров отметил, что владельцам домов, квартир и другой недвижимости при изменении, например, площади, этажности нужно вносить эту информацию в ЕГРН.

«Кроме того, в Алтайском крае еще остаются объекты недвижимости, которые не поставлены собственниками на кадастровый учет и права на них не зарегистрированы. У владельцев такой недвижимости при возникновении ЧС могут возникнуть проблемы с возмещением ущерба», — отметил Комиссаров.

Ранее altapress.ru писал, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение об осуществлении выплат гражданам, пострадавшим в весеннем паводке 2018 года и не получившим положенных им денег.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость