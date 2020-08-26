В Алтайском крае изменили процедуру учета домов, пострадавших от ЧС

В Алтайском крае упростили порядок оценки и обследования домов, пострадавших от ЧС. Теперь это можно будет проводить на основе сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), что существенно облегчит ситуацию для собственников, сообщили в краевой Кадастровой палате.

Паводок на Алтае 2018. Вода в с. Солонешное (Солонешенский район)

Благодаря изменениям, пострадавшие люди смогут быстрее и проще получить новое жилье или компенсацию.

Согласно постановлению правительства, пострадавшим не нужно будет подавать в комиссию документы о праве собственности и заявление о проведении обследования их дома. Перечень домов, расположенных в границах зон ЧС, составят на основе данных из ЕГРН.

«Эти дома будут обследованы в кратчайшие сроки и установлена их пригодность для проживания», — сообщили в Кадастровой палате.

Директор ведомства Дмитрий Комиссаров отметил, что владельцам домов, квартир и другой недвижимости при изменении, например, площади, этажности нужно вносить эту информацию в ЕГРН.

«Кроме того, в Алтайском крае еще остаются объекты недвижимости, которые не поставлены собственниками на кадастровый учет и права на них не зарегистрированы. У владельцев такой недвижимости при возникновении ЧС могут возникнуть проблемы с возмещением ущерба», — отметил Комиссаров.

Ранее altapress.ru писал, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение об осуществлении выплат гражданам, пострадавшим в весеннем паводке 2018 года и не получившим положенных им денег.