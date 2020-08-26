В Алтайском крае изменили процедуру учета домов, пострадавших от ЧС

Благодаря изменениям, пострадавшие люди смогут быстрее и проще получить новое жилье или компенсацию.
Согласно постановлению правительства, пострадавшим не нужно будет подавать в комиссию документы о праве собственности и заявление о проведении обследования их дома. Перечень домов, расположенных в границах зон ЧС, составят на основе данных из ЕГРН.
«Эти дома будут обследованы в кратчайшие сроки и установлена их пригодность для проживания», — сообщили в Кадастровой палате.
Директор ведомства Дмитрий Комиссаров отметил, что владельцам домов, квартир и другой недвижимости при изменении, например, площади, этажности нужно вносить эту информацию в ЕГРН.
«Кроме того, в Алтайском крае еще остаются объекты недвижимости, которые не поставлены собственниками на кадастровый учет и права на них не зарегистрированы. У владельцев такой недвижимости при возникновении ЧС могут возникнуть проблемы с возмещением ущерба», — отметил Комиссаров.
Ранее altapress.ru писал, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение об осуществлении выплат гражданам, пострадавшим в весеннем паводке 2018 года и не получившим положенных им денег.