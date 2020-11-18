В Алтайском крае массово бронируют коттеджи на Новый год

Жители Алтайского края начали активно бронировать коттеджи для празднования Нового года. Повышенный спрос образовался не только из-за сезона, но и в связи с пандемией. Люди опасаются ограничений и ищут, где «изолироваться» на праздники, считают аналитики « Алтайского портала недвижимости ».

Из-за спроса собственники подняли цены на аренду. Вместо традиционного увеличения в 1,5−2 раза, в этом году наблюдается двух- и трехкратный рост. На это повлияло также сократившееся предложение — многие арендодатели свернули бизнес из-за весеннего простоя.

В Алтайском крае можно найти уже не более сотни объявлений о сдаче коттеджей посуточно и в каждом втором есть пометка, что на Новый год он уже забронирован.

Новый год , елка. CC0

Большинство таких коттеджей находятся в Белокурихе. Цены там варьируются от 4,5 до 28 тыс. рублей.

Чуть меньше предложений в Барнауле и пригороде. Стоимость колеблется от 10 до 40 тыс. рублей.

Несколько вариантов есть в Бийске, Яровом, Рубцовске и Камне-на-Оби.

Ранее altapress.ru выяснил, сколько стоят праздничные туры в Алтайский край и есть ли еще места.