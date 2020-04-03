В Алтайском крае продают базу отдыха с пятнистыми оленями

В Алтайском крае выставили на продажу необычный объект — маральник, где можно отдохнуть наедине с природой и подлечиться. Объявление опубликовано на Авито, пишет Алтайский портал недвижимости.

Автор не сообщает, где конкретно располагается территория, известно только, что это предгорный район. Общая площадь составляет 1700 га. В угодьях содержатся маралы и пятнистые олени.

На территории расположено несколько гостевых домиков различной вместимости из экологически чистых материалов. Это позволяет использовать объект, не только как производство, но и как туристическую базу.

В домиках есть телевизоры, спутниковые антенны, камины, вся необходимая мебель. Также в периметре есть кафе-беседка и лежаки для принятия солнечных ванн.

Участок с жилыми домами позволяет выращивать некоторые овощные культуры и плодовые деревья, но большая его часть занята зеленым газоном.

В настоящее время цена объекта составляет 99 млн рублей.