Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 марта -13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

В Алтайском крае продают базу в живописном месте, где можно спать на пчелах

Готовый туристический бизнес в селе Россоши в 20 км от Белокурихи продают в Алтайском крае. Фишка базы — услуга «сон на пчелах», пишет «Алтайский портал недвижимости».

Пчелы.
Пчелы.
СС0

Лежанки формируются на домиках, где живут пчелиные семьи. Они издают полезные для человека вибрации и звуки, что хорошо влияет на биорезонанс и помогает поправить здоровье. Такой сон способствует улучшению обмена веществ, укреплению иммунитета и нервной системы.

Территория базы отдыха занимает площадь 1,5 га. Сам дом занимает 400 кв. м, отдельно стоят еще два 2-этажных коттеджа, гараж и кедровая баня, есть открытый бассейн, уличные тренажеры, японский сад, беседки, качели и волейбольная площадка.

Вдоль участка течет река Поперечная, на берегу есть пляж.

Объект продается за 27,5 млн рублей.

Ранее в Барнауле на продажу выставили усадьбу с полноценным цехом для производства мясных деликатесов.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость