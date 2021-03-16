В Алтайском крае продают базу в живописном месте, где можно спать на пчелах

Готовый туристический бизнес в селе Россоши в 20 км от Белокурихи продают в Алтайском крае. Фишка базы — услуга «сон на пчелах», пишет «Алтайский портал недвижимости».

Лежанки формируются на домиках, где живут пчелиные семьи. Они издают полезные для человека вибрации и звуки, что хорошо влияет на биорезонанс и помогает поправить здоровье. Такой сон способствует улучшению обмена веществ, укреплению иммунитета и нервной системы.

Территория базы отдыха занимает площадь 1,5 га. Сам дом занимает 400 кв. м, отдельно стоят еще два 2-этажных коттеджа, гараж и кедровая баня, есть открытый бассейн, уличные тренажеры, японский сад, беседки, качели и волейбольная площадка.

Вдоль участка течет река Поперечная, на берегу есть пляж.

Объект продается за 27,5 млн рублей.

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