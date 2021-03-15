В Барнауле продают усадьбу для мясного бизнесмена

Усадьба находится на краю поселка «Сибирская долина» в садоводстве «Прогресс» в 30 м от Змеиногорского тракта. По периметру участка есть система видеонаблюдения, в на территории расположилась баня, летняя кухня, беседка, гараж, хозпостройка, глубинная скважина, насосная станция, огород, теплица, деревья и кустарники.
Сам дом имеет два этажа и площадь 120 кв.м., он построен из бруса, утеплен и обшит сайдингом. Внутри кухня-гостиная, каминный зал, спальня, совмещенный санузел, большая комната.
Мясной цех площадью 50 кв. м находится в отдельно стоящем одноэтажном здании с несколькими входами. Оборудование прилагается. Участок с цехом владелец готов продать отдельно.
Судя по фото, на производстве можно изготовить колбасы, кур-гриль, разные копчености.
Объект стоит 9,9 млн рублей. Новые собственники смогут оформить здесь прописку и проживать круглогодично, отмечает продавец.
Ранее altapress.ru писал, что в Индустриальном районе Барнаула планируют возведение торгово-офисного центра на пустыре.