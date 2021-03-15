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Недвижимость

В Барнауле продают усадьбу для мясного бизнесмена

Почти за 10 млн рублей в Барнауле можно купить усадьбу с полноценным цехом для производства мясных изделий. Нынешний собственник готов научить будущего владельца всем тонкостям мясного производства, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Усадьба с мясным цехом.
Усадьба с мясным цехом.
altayrealt.ru / avito.ru

Усадьба находится на краю поселка «Сибирская долина» в садоводстве «Прогресс» в 30 м от Змеиногорского тракта. По периметру участка есть система видеонаблюдения, в на территории расположилась баня, летняя кухня, беседка, гараж, хозпостройка, глубинная скважина, насосная станция, огород, теплица, деревья и кустарники.

Сам дом имеет два этажа и площадь 120 кв.м., он построен из бруса, утеплен и обшит сайдингом. Внутри кухня-гостиная, каминный зал, спальня, совмещенный санузел, большая комната.

Мясной цех площадью 50 кв. м находится в отдельно стоящем одноэтажном здании с несколькими входами. Оборудование прилагается. Участок с цехом владелец готов продать отдельно.

Судя по фото, на производстве можно изготовить колбасы, кур-гриль, разные копчености.

Объект стоит 9,9 млн рублей. Новые собственники смогут оформить здесь прописку и проживать круглогодично, отмечает продавец.

Ранее altapress.ru писал, что в Индустриальном районе Барнаула планируют возведение торгово-офисного центра на пустыре.

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