В Алтайском крае сдают усадьбу с домиком на дереве

В небольшой домик из бруса на дереве можно попасть при помощи специальной висячей лестницы.
Также арендатор может покататься на мотособаке, отдохнуть в бане, окунуться в прорубь, заняться рыбалкой в реке Карболихе, на берегу которой и расположена усадьба.
На участке площадью 16 соток находятся несколько гостевых домов с восьмью спальными местами. Также есть крытый бассейн, юрта, костровище для посиделок, качели и так далее.
Снять такое жилье можно за 500 рублей с человека в сутки.
Ранее россияне рассказали, каким видят свое идеальное жилье.