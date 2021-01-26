В Алтайском крае сдают усадьбу с домиком на дереве

В 8 км от Змеиногорска в поселке Черепановском в аренду сдают необычную усадьбу с маленьким домиком на дереве неподалеку. Об этом написал «Алтайский портал недвижимости».

Усадьбу с домиком на дереве сдают в аренду.

В небольшой домик из бруса на дереве можно попасть при помощи специальной висячей лестницы.

Также арендатор может покататься на мотособаке, отдохнуть в бане, окунуться в прорубь, заняться рыбалкой в реке Карболихе, на берегу которой и расположена усадьба.

На участке площадью 16 соток находятся несколько гостевых домов с восьмью спальными местами. Также есть крытый бассейн, юрта, костровище для посиделок, качели и так далее.

Снять такое жилье можно за 500 рублей с человека в сутки.

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