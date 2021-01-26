Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 января -31°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Недвижимость

В Алтайском крае сдают усадьбу с домиком на дереве

В 8 км от Змеиногорска в поселке Черепановском в аренду сдают необычную усадьбу с маленьким домиком на дереве неподалеку. Об этом написал «Алтайский портал недвижимости».

Усадьбу с домиком на дереве сдают в аренду.
Усадьбу с домиком на дереве сдают в аренду.
altayrealt.ru / avito.ru

В небольшой домик из бруса на дереве можно попасть при помощи специальной висячей лестницы.

Также арендатор может покататься на мотособаке, отдохнуть в бане, окунуться в прорубь, заняться рыбалкой в реке Карболихе, на берегу которой и расположена усадьба.

На участке площадью 16 соток находятся несколько гостевых домов с восьмью спальными местами. Также есть крытый бассейн, юрта, костровище для посиделок, качели и так далее.

Снять такое жилье можно за 500 рублей с человека в сутки.

Ранее россияне рассказали, каким видят свое идеальное жилье.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость