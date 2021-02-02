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Недвижимость

Высоко в горах Алтая продают усадьбу с форелевым хозяйством

В 30 км от Белокурихи продается усадьба с собственным озером, конюшней и родниковым колодцем, пишет «Алтайский портал недвижимости». Дом находится в уединенном месте: единственная дорога к нему пролегает вдоль речки, а сама усадьба расположилась высоко в горах на уровне 800 метров.

Усадьба с форелью.
Усадьба с форелью.
altayrealt.ru / avito.ru

Площадь усадьбы занимает четыре гектара, куда входит озеро, в котором хозяева разводят форель.

Также есть три дома (для хозяев, гостей и персонала), две бани (кедровая и осиновая), две беседки, костровище, качели, собственная конюшня и колодец с родниковой водой.

Деревянный дом имеет площадь 154 квадрата. На цокольном этаже находится котельная, на первом — прихожая, туалет, кухня, зал, спальня и кладовая, на втором еще четыре спальни.

Объект можно приобрести за 22 млн рублей.

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