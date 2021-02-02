Высоко в горах Алтая продают усадьбу с форелевым хозяйством

Площадь усадьбы занимает четыре гектара, куда входит озеро, в котором хозяева разводят форель.
Также есть три дома (для хозяев, гостей и персонала), две бани (кедровая и осиновая), две беседки, костровище, качели, собственная конюшня и колодец с родниковой водой.
Деревянный дом имеет площадь 154 квадрата. На цокольном этаже находится котельная, на первом — прихожая, туалет, кухня, зал, спальня и кладовая, на втором еще четыре спальни.
Объект можно приобрести за 22 млн рублей.
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